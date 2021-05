Vestea care il va bucura pe Becali! UEFA a anuntat sumele colosale pe care cluburile le vor primi in Conference League

Gigi Becali va privi cu alti ochi catre Conference League dupa anuntul facut de UEFA.

Forul european a anuntat sumele care vor fi puse la bataie in primul sezon al Coference League. Desi a fost privita cu scepticis la inceput din cauza renumelui de competitie a cluburilor sarace pe care si l-a capatat, se pare, totusi, ca echipele care vor lua startul in acesta competitie vor castiga sume importante de bani.

235 de milioane de euro este valoare totala a premiilor oferite de UEFA.

2,94 milioane de euro vor primi cluburile care vor obtine calificarea in grupele Conference League

Victoria in grupe va fi rasplatita cu 500 de mii de euro, in timp ce pentru un rezultat de egalitate cluburile vor primi 166 de mii de euro.

Echipele care vor castiga grupele vor mai primi care 650 de mii de euro, in timp ce formatiile de pe locurile secunde vor incasa 325 de mii de euro.

Calificarea in saisprezecimile de finala va fi rasplatita cu 300 de mii de euro. In timp ce cluburile ajunse pana in "optimi" vor incasa alti 600 de mii de euro.

Pentru accederea in sferturile de final UEFA va oferi un milion de euro, iar semifinalistele vor incasa două milioane de euro.

Finalista competitiei va primi 3 milioane de euro, in timp ce castigatoarea va incasa 5 milioane de euro.

Asa cum se intamla si Champions League sau Europa League, acestor sume li se va adauga si un procent din market pool.

Echipele din Liga 1 care vor evolua in Conference League

Pana acum singura echipa despre care se stie sigur ca va evolua in Conference League este FCSB, insa alte doua echipe din Romania vor lua startul in turul doi al noii competitii UEFA.

Este vorba de castigatoarea Cupei Romaniei si invingatoarea barajului dintre ocupanta locului trei din playoff si castigatoarea duelului dintre primele doua clasate din playout.