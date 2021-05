S-a reaprins conflictul dintre Steaua si FCSB! O postare a UEFA i-a enervat pe fanii echipei lui Gigi Becali 

Conflictul dintre Steaua si FCSB a fost reaprins dupa o postare a celor de la UEFA.

Oficialii forului european au postat o fotografie pe Instagram, in contextul finalei Champions League, programata sambata, de la ora 22:00.

Imaginea prezinta logo-ul tuturor castigatoarelor trofeului, pe imagine fiind pus tag-ul celor de la Steaua, ceea ce a dus la aparitia unor reactii dure.

Pana acum, UEFA atribuia trofeul celor de la FCSB, acest lucru intamplandu-se cel mai recent in decembrie 2020.

Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, in contextul disputei dintre CSA si FCSB, ca pentru UEFA lucrurile au fost mereu clare.

"Lucrurile sunt clare. Marca e la Armata, conform unor hotarari judecatoresti. Palmaresul nu e transat. FCSB afirma ca e continuatoarea, atat timp cat CSA Steaua si-a reinfiintat sectia de fotbal abia in anul 2017.

Potrivit instantelor, s-a stabilit ca marca FC Steaua Bucuresti apartine Clubului Sportiv al Armatei. In 2016, FCSB si-a schimbat denumirea, respectand decizia instantelor. Au fost intrebari in ceea ce priveste palmaresul.

M-am interesat si eu. Am solicitat mai multe explicatii de la UEFA. Avand in vedere ca litigiul dintre cele doua s-a referit doar la marca, nu la lotul de jucatori, la locul din Liga 1 sau la alte lucruri, continuitatea, in opinia forului european, nu a fost pusa sub semnul intrebarii", a declarat Justin Stefan.