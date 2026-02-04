Campionatul românesc ne-a dovedit, în ultimii ani, că are un nivel extrem de scăzut. Foarte mulți dintre jucătorii care strălucesc aici și sunt niște vedete ale competiției s-au pierdut, din punct de vedere fotbalistic, după plecarea din România.

Cazul Florinel Coman (27 de ani), care marca pe bandă la FCSB, dar la Al-Gharafa (Qatar) s-a chinuit rău de tot până și-a câștigat locul în echipă – abia după un an și jumătate! – e elocvent, în acest sens.

Acum, un alt fost star al FCSB-ului se lovește de diferența care există, între Superliga noastră și un campionat nu foarte puternic din Asia, cel din Emirate.

„Adrian Șut? Nu e ce trebuie, deocamdată“

Transferat la Al-Ain, în ianuarie, Adrian Șut a avut până în momentul de față trei apariții sub comanda antrenorului Vladimir Ivic.

În primul său meci din campionat a fost titular, dar în al doilea a prins doar 15 minute pe teren. A revenit apoi, în formula de start, în duelul cu divizionara secundă Dibba Al-Fujairah din Cupa Președintelui. Aici, a rămas pe teren 66 de minute și a fost implicat la faza primului gol, după cum Sport.ro a arătat aici.

Din păcate pentru Șut, cele trei meciuri jucate pentru Al-Ain n-au fost pe placul analiștilor. În cadrul unei emisiuni sportive difuzate de postul Abu-Dhabi Sport, expertul din studio a insistat că, la ora actuală, Al-Ain are o variantă mai bună pe postul de mijlocaș defensiv: Abdukarim Traore.

„Adrian Șut n-a arătat, deocamdată, prestațiile de nivel înalt la care ne așteptam de la el. În cele trei meciuri, în care l-am văzut la lucru, n-a arătat acel potențial despre care ni s-a vorbit, în momentul transferului său. Mai ales că poziția pe care o ocupă (n.r. – mijlocaș defensiv) e una crucială într-o echipă. Sperăm să fie cu adevărat mai bun decât Traore, iar prin venirea lui Traore să ajungă să joace, în sfârșit, unde îi place, pe flancul drept al liniei mediene. Dar, în momentul de față, Adrian Șut n-a ajuns la acel nivel prin care să ne convingă că își merită locul de titular pe postul de mijlocaș defensiv. Adrian Șut trebuie să aibă în vedere că Al-Ain nu e un club oarecare, care participă în diferite competiții și atât. Al-Ain se bate la trofee și are nevoie de un mijlocaș de calitate, care să limpezească jocul și să dea încredere echipei. Convingerea mea sinceră e că, deocamdată, la meciurile cu adevărat mari, Abdulkarim Traore ar fi o variantă mai bună, în comparație cu Adrian Șut, pentru postul de mijlocaș defensiv“, a insistat expertul postului Abu-Dhabi Sport.

