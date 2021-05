Avertizat de UEFA, Ibrahmovic isi incheie colaborarea cu un site de pariuri sportive! Poate risca 3 ani de suspendare

Atacantul suedez si-a incheiat miercuri colaborarea cu site-ul de pariuri sportive Bethard.com, potrivit publicatiei spaniole Mundo Deporitvo. La mijlocul lunii aprilie, site-ul suedez Aftonbladet a dezvaluit ca firma lui Zlatan Ibrahimovic, Unknown AB, detinea, inca din anul 2018, 10% din actiunile Gameday Group DLC, unicul actionar al site-ului de pariuri sportive Bethard.com. Jucatorul lui AC Milan a fost, de asemenea, ambasador al companiei si prezent in reclamele publicate de catre agentia de pariuri.

We asked @Ibra_official which former Swedish coach is the best between Erik Hamrén or Lasse Lagerbäck?

Do you agree with Zlatan? https://t.co/ThC7fKuLQK