Campioana U BT Cluj a fost învinsă miercuri, în deplasare şi după prelungiri, scor 114-104 (48-33, 96-96), de formaţia Hapoel Ierusalim, liderul grupei A din BKT EuroCup. Pentru a fi sigură de calificarea în optimi, echipa lui Mihai Silvăşan este obligată să învingă Aris Salonic, în ultima etapă a sezonului regulat.

Principalii marcatori ai partidei au fost Harper 30 puncte, Carrington 20 și Smith 14 pentru gazde, respectiv Woodbury 28, Richard 19, Miletic 17 și Creek 14 pentru U BT Cluj, care i-a avut în prim-plan pe căpitanul Patrick Richard şi pe Trey Woodbury în revenirea spectaculoasă din sfertul 4 (91-91 şi 95-94, min. 40). Campioana României a fost condusă cu peste 20 de puncte în sfertul anterior.

Cu 2,1 secunde înainte de final, Woodbury a avut două aruncări libere şi a adus cu calm egalarea, 96-96, astfel că s-a intrat în prelungiri, în care gazdele au revenit la conducere şi nu au mai cedat avantajul până la final.

În etapa a XVII-a, penultima din grupă, s-a mai jucat meciul dintre Bahceşehir – Slask Wroclaw 80-82, celelalte programate în cursul serii fiind între Aris Salonic – Neptunas şi Baxi Manresa – Umana Reyer Veneţia.

Poziția celor de la U BT Cluj

U BT Cluj rămâne pe locul 6, ultimul de calificare în optimi, pentru care va lupta pe teren propriu, cu Aris Salonic.

Rezultatele anterioare ale U BT Cluj în grupa A: 90-98 şi 72-74 cu Bahceşehir College Istanbul, 107-102 şi 118-97 cu Neptunas Klaipeda, 93-94 şi 94-92 cu Slask Wroclaw, 103-102 şi 83-90 cu Umana Reyer Veneţia, 95-76 şi 103-92 cu Towers Hamburg, 87-93 şi 80-86 cu Cedevita, 110-86 şi 99-101 cu BAXI Manresa, 89-101 cu Hapoel Ierusalim şi 98-88 cu Aris Salonic.

După 17 etape, campioana României are un bilanţ de 8 victorii şi 9 înfrângeri, iar în etapa viitoare, ultima din grupă, va juca pe teren propriu, în 11 februarie, cu Aris Salonic.

Primele două clasate din cele două grupe se califică direct în sferturi, iar echipele de pe locurile 3-6 joacă încrucişat, eliminatoriu, pentru celelalte locuri. Se continuă cu semifinale şi finala pentru trofeu.

Campioana României a atins faza sferturilor în ultimii doi ani.

U BT Cluj joacă, în premieră pentru o echipă din România, şi în Liga Adriatică. Din grupa sa mai fac parte formaţiile KK Krka, Partizan Belgrad, BC Dubai, Igokea Aleksandrovac, FMP Belgrad, KK Borac Čačak, KK Studenski centar şi KK Split.

În aceste condiţii, în competiţiile interne campioana României va evolua în Liga Naţională doar din faza play-off (din 24 aprilie 2026), în urma unei decizii a FRB cu acordul majoritar al celorlalte echipe, iar în Cupa României va intra la Turneul Final 8 (14-18 februarie).

News.ro