Masurile financiare extreme cu care UEFA vrea sa combata noua Super Liga! Ce buget ar putea avea Champions League 

Anuntul infiintarii unei Super Ligi a declansat un razboi intre cluburile fondatoare si UEFA.

Pentru a contracara noua competitie pusa la cale de 6 cluburi din Anglia si cate 3 din Spania si Italia, forul european pregateste schimbari importante in Champions League.

Pe langa modificarile pe care le va suferi formatul competitiei, UEFA planuieste si o crestere semnificativa a bugetului pentru Champions League.

Potrivit jurnalistilor de la RMC Sport, forul negociaza in prezent cu un fond de investitii din Londra, intentionand sa mareasca bugetul la 4,5 miliarde de euro, suma care ar putea ajunge, insa, pana la 7 miliarde de euro.

Prin aceasta reforma financiara, presedintele UEFA incearca sa le convinga pe cele 12 echipe care au pus bazele noii Super Ligi sa se razgandeasca.



In plus, Aleksander Ceferin isi doreste, prin aceste masuri, sa le pastreze pe Bayern Munchen, PSG si Borussia Dortmund in afara proiectului granzilor din Anglia, Italia si Spania.