Proaspăt revenit după o accidentare, Dennis Man a început meciul pe banca de rezerve și a rămas acolo pe toată durata partidei.

Dennis Man, rezervă neutilizată în PSV - Heerenveen

Peter Bosz a mizat în meciul din Cupă pe Esmir Bajraktarevic, concurentul pe post al internaționalului român.

Bosniacul nu a dezamăgit, iar, în prima parte a jocului, Bajraktarevic a reușit o ”dublă”. Bosniacul a deschis scorul în minutul 23, iar mai apoi a dublat avantajul lui PSV în minutul 32.

PSV a continuat spectacolul de goluri și în actul secund. Perisic a înscris pentru 3-0 în minutul 54, iar trei minute mai târziu, Wanner a dus scorul la 4-0.

Bajraktarevic a avut șansa să facă hat-trick-ul, însă jucătorul bosniac a ratat de la 11 metri. Heerenveen a reușit să reducă din diferență abia în minutul 77, prin Oyen.