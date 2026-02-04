AC Milan a rezolvat meciul cu Bologna practic încă din prima repriză. Ruben Loftus-Cheek și Christopher Nkunku au marcat până în pauză, iar Adrien Rabiot a stabilit scorul final în minutul 48.



Massimiliano Allegri subliniază diferența dintre Inter și AC Milan în lupta pentru Scudetto

"Rossonerrii" nu i-au permis lui Inter să își mărească și mai mult avansul, iar distanța de 5 puncte s-a refăcut. Totuși, Allegri a recunoscut după meci că nu se gândește prea mult la titlu, ci mai degrabă la un loc de Champions League.



Antrenorul lui AC Milan a lăsat de înțeles că echipa sa nu are încă anvergura necesară pentru a se lupta cu șanse reale la titlu.



"Nu cred că Inter e foarte departe în clasament, dar e o echipă care luptă pentru obiective mărețe de vreo șase sezoane. În acest an, noi am schimbat foarte mulți jucători și trebuie să ne uităm mai degrabă în joc. Avem trei zile de odihnă, apoi vom pregăti meciul cu Pisa, o echipă dificilă contra căreia am remizat în tur", a spus Allegri, citat de Sky.



Spre deosebire de Inter, AC Milan are avantajul de a juca exclusiv în Serie A, astfel că are parte de un calendar mult mai relaxat. Următorul meci al echipei lui Allegri este programat abia vinerea viitoare, 13 februarie, pe terenul Pisei.

Clasamentul din Serie A

