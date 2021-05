BREAKING NEWS | Sport.ro a primit documentul de la UEFA! Ce se intampla cu cele 9 cluburi care s-au retras din Super Liga! Anuntul e fara precedent

UEFA a anuntat concluziile la care a ajuns alaturi de 9 dintre cele 12 cluburi implicate in proiectul Super Ligii Europene.

Federatia Europeana a mascat sanctiuni fara precedent in 'investitii' pentru copii, juniori si fotbal de baza.

"Intr-un spirit al reconcilierii, pentru binele fotbalului european, 9 din cele 12 cluburi implicate in asa-numiata Super Liga au trimis UEFA o declaratie de angajament in care isi detaliaza pozitia si isi afirma angajamentul fata de competitiile UEFA si, de asemenea, fata de ligile nationale", scrie UEFA in comunicatul trimis vineri seara presei europene.

"Masurile de reintegrare sunt complete si finale", anunta UEFA. Cele 3 cluburi care nu au iesit inca formal din Super Liga sunt Real Madrid, Juventus si Barcelona. In rest, toate cele 6 echipe engleze, precum si AC Milan, Inter sau Atletico au revenit 'alaturi' de UEFA.

Consecintele sunt majore! UEFA anunta ca toate cluburile 'retrase' din Super Liga si-au dat seama de greselile pe care le-au facut si ca isi cer scuze in fata fanilor, a ligilor nationale, a federatiilor, a cluburilor europene si a UEFA. De asemenea, echipele implicate "au recunoscut ca proiectul nu ar fi putut avea autorizatia statutelor si regulamentelor UEFA".



City, Chelsea, United, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Atletico, AC Milan si Inter au iesit din Super Liga

Fiecare club din cele 9 va ramane in competitiile UEFA din sezonul urmator si ca reintra in Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA), singurul organ reprezentativ al cluburilor recunoscut de UEFA.

Mai mult, retragerea din Super Liga va fi totala si din punct de vedere legal. "Ca gest de buna-credinta, cluburile vor dona un total de 15 milioane de euro pentru fotbalul de baza si pentru copiii din comunitatile locale din Europa", precizeaza UEFA.

Pe deasupra, 5% din veniturile cuvenite fiecarui club din partea UEFA intr-un sezon vor fi "retinute si redistribuite". O escapada similara va aduce pentru cluburi o amenda individuala de 100 de milioane de euro. Orice incalcare a documentului publicat astazi inseamna o sanctune de 50 de milioane de euro!

"Am spus la Congresul UEFA de acum doua saptamani ca trebuie sa fii o organizatie puternica pentru a-ti accepta greselile, mai ales in aceste zile de judecata din partea social media. Cluburile tocmai au facut asta. UEFA trebuie sa lase in urma acest episod si sa mearga mai departe cu o energie pozitiva. Nu se poate spune acelasi lucru si despre cluburile care nu au iesit din asa-numita Super Liga, iar UEFA li se va adresa separat", a comentat presedintele UEFA Aleksander Ceferin.

UEFA incheie materialul de presa anuntand ca isi rezerva dreptul de a lua "orice masura considera potrivita impotriva cluburilor care au refuzat sa iasa din Super Liga".

The latest about the Super League clubs from UEFA. #SuperLeague pic.twitter.com/IrLy8TG4ty — Emanuel Roşu (@Emishor) May 7, 2021