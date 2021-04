Si Tiriac se uita la bani in pandemie! Premiile financiare de la Madrid au fost taiate drastic de miliardarul roman: cat va primi Simona Halep in cazul in care va castiga turneul 

Premiile financiare de la Madrid au scazut cu aproximativ 70%, raportat la ultima editie derulata, in 2019.

Toata lumea exprima ingrijorari financiare in timpul unei pandemii, dovada ca miliardarul roman, Ion Tiriac a taiat drastic suma totala a premiilor pe care le va oferi in acest an castigatorilor turneelor ATP Masters si WTA 1000 din capitala Spaniei.

Competitia patronata de fostul campion de Grand Slam a inregistrat scaderi notabile in ceea ce priveste dimensiunea premiilor financiare, in raport cu ultima editie desfasurata, 2019. Daca in urma cu doi ani, Novak Djokovic si Kiki Bertens primeau nu mai putin de $1,351,161 pentru victoriile lor la Madrid, in acest an campionii vor primi cu aproximativ 70% mai putin, noteaza Perfect-Tennis.com.

Exista si vesti bune insa pentru jucatori si jucatoare, care, in ciuda motivatiei mai mici din punct de vedere financiar, vor avea alaturi aproximativ 5000 de spectatori in tribune in fiecare dintre cele zece zile ale competitiei. Rata de ocupare a scaunelor va fi de 40%, dar, din pacate, nu vor putea asista la meciurile care s-ar putea prelungi pana in tarziul serii, intrucat populatia din zona metropolitana Madrid este obligata sa fie acasa pana la ora 23, din cauza restrictiilor pandemice.

Premiile financiare ale turneului de la Madrid 2021



Tur 1: $18,674

Tur 2: $28,173

Optimi: $45,136

Sferturi: $72,379

Semifinale: $132,296

Finala: $233,467

Castigator: $390,798

Turneele de la Madrid vor incepe astazi; Romania va trimite in teren prima reprezentanta, anume pe Ana Bogdan, care se va duela cu Anastasija Sevastova. In a doua zi de concurs, Simona Halep, Sorana Cirstea si Irina Begu vor primi replicile Sarei Sorribes Tormo, a Jessicai Pegula, respectiv a Dariei Kasatkina.