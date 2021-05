Primarul Bucurestiului face marele anunt in legatura cu National Arena! "Am dorit sa aflu asta de la unul dintre mai buni specialisti ai UEFA"

Nisucor Dan aduce vesti bune de ultima ora in legatura cu EURO 2020.

Primarul capitalei a anuntat ca a apelat un specialist al UEFA in materie de gazon, raspunsul fiind unul pozitiv in prinvinta caliatii acestuia in vederea meciurilor pe care Romania le va organiza in cadrul Campionatul European 2020.



De la inaugurarea National Arena din 2010, problemele cu terenul de joc au fost mereu mari, chiar de la prima partida contra Frantei, gazonul fiind catalogat de presa din intreaga lume ca fiind "oribil" si "sub orice critica", mai ales in conditiile in care era nou. Acum, acesta a fost schimbat cu prilejul EURO 2020, fiind instalat unul hidrib, care, la prima vedere, pare sa se prezinte in conditii exceptionale.

Primul meci care se va disputa la Bucuresti va fi duminica, pe 13 iunie, la doar doua zile dupa startul Euro 2020. Austria va juca cu Macedonia de Nord. Meciul urmeaza sa aiba loc de la ora 18.00. Pe 17 iunie va veni randul Ucrainei sa evolueze la Bucuresti, cu Macedonia de Nord. Partida e programata la ora 15:00.

Ultimul meci din faza grupelor care se va disputa la Bucuresti va fi pe 21 iunie, intre Ucraina si Austria, de la ora 18:00. De la aceeasi ora, dar la Amsterdam, se va desfasura celalalt meci din grupa C: castigatoarea din play-off D (Georgia/Macedonia de Nord) va juca cu Olanda.