Botosani pierde doi jucatori importanti! Anuntul facut de Iftime: "Nu am argumente financiare!"

Botosani se va desparti de doi fotbalisti la finalul acestui sezon.

Valeriu Iftime, patronul clubului Botosani, a anuntat ca doi fotbalisti au luat deja decizia de a nu mai continua alaturi de gruparea moldava.

Rodriguez si Askovski nu vor mai continua alaturi de FC Botosani. Contractele celor doi expira la finalul acestui sezon. Iftime a explicat ca a avut o discutie cu jucatorii, insa "nu are argumente financiare" pentru a-i convinge sa continue si in sezonul viitor sub comanda lui Marius Croitoru.

"In Liga 1 nici nu iau, nici nu dau. In afara, da, sunt cateva. Am nevoie de atacant central si am nevoie de mijlocasi de banda, asta cautam. Vor fi mici schimbari, dar nu radicale. Va ramane scheletul nostru, chiar daca doi-trei jucatori sunt la final de contract.

Rodriguez, Askovski, cu care nu am renegociat o prelungire din motive reciproc intelese. El a spus ca mai vrea sa asteptam, n-as vrea sa fortez un jucator atat timp cat nu am argumentele financiare si logistice. Rodriguez, ca sa ramana, ii trebuie mult mai multi bani decat pot da eu. Ne strangem mana si ne despartim", a spus Iftime, la Look Sport.

Stefan Askovski a ajuns la Botosani in 2019. A bifat 59 de meciuri pentru gruparea moldava, a marcat de 9 ori si a oferit patru pase decisive. In prezent, Stefan Ashkovski este cotat la 350 de mii de euro.

Jonathan Rodriguez a semnat cu Botosani in 2017. A bifat 126 de meciuri pentru moldoveni, a marcat 10 goluri si a oferit 16 pase decisive. In prezent, Stefan Ashkovski este cotat la 650 de mii de euro.