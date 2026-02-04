Roș-albaștrii s-au întărit în această iarnă. Andre Duarte, Ofri Arad și Joao Paulo au ajuns la echipă, însă la campioana României ar putea ajunge și alți jucători.

Elias Charalambous așteaptă noi transferuri la FCSB

Elias Charalambous a fost întrebat la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani despre transferurile plănuite pe ultima sută de metri la FCSB în această perioadă de transferuri.

Antrenorul campioanei en-titre a transmis că deocamdată nu știe nimic despre alți jucători noi care vor ajunge la FCSB, însă a recunocut că patronul Gigi Becali și Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului, negociază cu mai mulți jucători.

”Nimic nou până acum. Patronul și MM (n.r. Mihai Stoica) discută cu niște jucători, dar vom vedea. Acum nimic nu este oficial. Despre Macalou de la U Cluj nu am nicio idee, nu știu nimic”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă.

Gigi Becali: ”S-a rezolvat! Ce contează cum?”

Miercuri seară, problema cu actele lui Joao Paulo s-a rezolvat, iar fotbalistul din Capul Verde va putea debuta la campioana României. Întrebat dacă a intervenit ca parlamentar pentru a rezolva situația, Gigi Becali a refuzat să ofere mai multe detalii.

”S-a rezolvat. Ce contează cum? Important e că s-a rezolvat. Și că poate să joace cu FC Botoșani”, a spus Gigi Becali, conform GSP.