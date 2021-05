Petitie impotriva Super Ligii! Propunerea unui fost mare fotbalist dupa scandalul provocat de proiectul care i-a infuriat pe fani si pe cei de la UEFA

Proiectul Super Ligii continua sa produca ecouri.

Gary Lineker, fostul atacant vedeta al selectionatei Angliei, a lansat o petitie impotriva Super Ligii si a altor eventuale proiecte disidente in fotbalul european, anunta presa britanica.

Obiectivul fostului golgheter al lui Tottenham este de a obtine o dezbatere in Parlamentul britanic, in scopul de a se vota o lege impotriva unor proiecte precum Super Liga. Initiativa lui Gary Lineker, sustinuta de alti doi fosti internationali englezi, Gary Neville si Jamie Carragher, a strans deja peste 20.000 de semnaturi.

"Simt de mai mult timp ca minunatul nostru joc are nevoie de un regulator independent. Si, dupa ceea ce s-a petrecut in ultimele saptamani, este nevoie mai mult ca niciodata sa ne putem intrebari in privinta acestui subiect", a explicat fostul atacant, in prezent consultant pentru postul BBC, indemnandu-i pe fani sa semneze petitia sa online.

Sase cluburi engleze, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Manchester United si Tottenham, s-au numarat printre initiatoarele Super Ligii europene, dar si-au anuntat ulterior retragerea din acest proiect, in urma presiunilor venite din partea guvernului britanic, suporterilor si oficialilor UEFA, dar si a celorlalte cluburi din Premier League.

