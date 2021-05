UEFA s-a decis! Unde se va juca finala Champions League! Anuntul de ultima ora al jurnalistilor italieni

Initial, finala ar fi trebuit sa se joace la Istanbul, insa datorita interdictiei pe care Anglia o are pentru Turcia, din cauza pandemiei, UEFA, alaturi de cele doua finaliste, lucreaza la mutarea finalei.

A aparut varianta Wembley, insa aceasta a picat, iar UEFA a decis sa duca finala in Portugalia, pentru al doilea sezon consecutiv.

Anul trecut, finala s-a jucat la Lisabona. Acum, forul european se pregateste sa anunte ca finala se va juca la Porto, potrivit jurnalistului Angelo Mangiante.

The Champions League final towards Porto.

The announcement in the next 24 hours.

Estadio do Dragao. @SkySport #UCL pic.twitter.com/kv3HyVKLLc