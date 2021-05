BREAKING NEWS | Real, Barcelona si Juventus, protest impotriva UEFA: "Cluburile sufera si vor continua sa sufere!" Ce au publicat echipele

Real Madrid, Barcelona si Juventus au publicat in acelasi timp un comunicat impotriva masurilor luate de UEFA.

UEFA a anuntat pe 7 mai ca cele trei cluburi ramase in Super Liga Europeana (Barcelona, Real Madrid si Juventus) vor fi sanctionate pentru infiintarea acestei competitii.

Cele trei cluburi au emis in acelasi timp un comunicat de presa prin care isi manifesta nemultumirea fata de aceasta sanctiune. Echipele in cauza considera ca competinta pe care doreau ei sa o creeze competitie care sa fie mai atragatoare si sa salveze fotbalul, nu sa concureze cu Champions League.

Forul international, alaturi de cel european au anuntat ca si echipele care au renuntat intre timp la competitie (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan si Inter Milano) vor fi penalizate pentru aderarea la acest proiect.

"Ca raspuns la afirmatiile facute de UEFA in data de 7 mai, referitoare la Super Liga si la 9 dintre cluburile fondatoare, Barcelona, Juventus si Real Madrid anunta urmatoarele:

Cluburile fondatoare au fost supuse si continua sa fie supuse unor presiuni externe, amenintari si ofense, pentru a abandona proiectul si pentru a renunta, in consecinta, la dreptul lor de a veni cu solutii pentru ecosistemul fotbalistic, cu propuneri concrete si dialog constructiv. Acest lucru este intolerabil, iar legea si tribunalele s-au pronuntat deja in favoarea propunerii Super Ligii si au ordonat FIFA si UEFA, direct sau prin organizatiile afiliate, sa se abtina de la orice actiune care ar putea impiedica in orice mod aceasta initiativa, in timp ce procedurile judiciare sunt in curs

Regretam sa vedem cum prietenii si partenerii nostri, alaturi de care am fondat Super Liga, au acum pozitii atat de contradictorii si semneaza intelegeri cu UEFA. Reiteram faptul ca, pentru a onora istoria noastra si pentru a onora obligatiile pe care le avem pentru fani, pentru binele fotbalului si pentru sustenabilitate financiara a acestui sector, avem datoria sa ne manifestam intr-o maniera responsabila si sa cautam solutiile adecvate, in ciuda presiunilor inacceptabile si amenintarilor primite din partea UEFA.

Le punem in vedere celor de la FIFA si UEFA, asa cum am facut-o in mai multe randuri de cand am anuntat Super Liga, deschiderea noastra spre dialog, cu respect si fara presiuni intolerabile, in concordanta cu legea, pentru a gasi cele mai bune solutii pentru familia fotbalului", se arata in comunicatul de presa emis de cele trei cluburi.