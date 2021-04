Suma reala pe care a primit-o Craiova pentru transferul lui Mihaila! Parma a dezvaluit care este situatia financiara a clubului

Parma a platit o suma mai mare decat se specula initial.

ParmaLive a dezvaluit situatia financiara de anul trecut al clubului la care activeaza Dennis Man si Valentin Mihaila.

Din data de 1 iulie pana in 31 decembrie 2020, Parma a iesit pe pierdere cu 22.006.787 euro. Gruppo Gentille SRL, compania care finanteaza Parma, a reusit sa plateasca deja 73 de milioane de euro din datorile clubului aflate la actionari.

Suma transferurilor pe care Parma a avut-o anul trecut este de aproximativ 41 de milioane de euro.

Iata sumele reale ale transferurilor efectuate in vara trecuta de catre Parma:

6,9 milioane la Charleroi pentru Maxime Busi

6,7 milioane la Nisa pentru Wylan Cyprien

9,1 milioane la Universitatea Craiova pentru Valentin Mihaila

4,1 milioane la Porto pentru Yordan Osorio

6,4 milioane la Zurich pentru Simon Sohm

10,5 milioane la Lanus pentru Lautaro Valenti

0,5 milioane la Jagellonia pentru Bartolomiej Maliszewsk

Asadar, Valentin Mihaila este al doilea cel mai scump transfer realizat de Parma in perioada de mercato din vara. Universitatea Craiova a incasat 9,1 milioane pentru serviciile mijlocasului, cu 600.000 de euro mai mult decat suma anuntata in toamna.

Mihaila a jucat 16 partide in tricoul Parmei in acest sezon si a reusit trei goluri si doua pase decisive. Echipa la care activeaza romanul este insa cu un pas de retrogradare. Echipa lui D'Aversa se afla pe locul 19 la 11 puncte in spatele locului care ii mentine in Serie A.