Panica la Inter Milano! Echipa lui Andrei Radu are grave probleme financiare si poate ajunge in insolventa

Investitorii chinezi au dificultati majore in a finanta clubul, desi "nerazzurrii" au sanse la castigarea titlului dupa o pauza de 10 ani.

Jiangsu Suning FC, campioana Chinei in sezonul trecut, cand a fost antrenata de Cosmin Olaroiu, a anuntat ca isi inceteaza activitatea, desi ii avea sub contract pe Eder, Joao Miranda sau Mubarak Wakaso, iar in trecut i-a platit un salariu de 30 de milioane de euro pe sezon lui Alex Teixeira si a fost aproape sa semneze cu Gareth Bale, in vara lui 2019. Suning, gigantul chinez al comertului cu amanuntul, care detinea pachetul majoritar de actiuni, a transmis ca nu mai are resursele sa investeasca in fotbalul profesionist, din cauza pierderilor din perioada pandemiei de coronavirus, si ca a cautat sa vanda clubul, dar nu a gasit doritori, desi cerea doar 1 cent in schimbul sau.

Situatia nu este de bun augur pentru Inter Milano, club unde Suning detine aproape 70% din actiuni, dupa ce a platit 270 de milioane de euro, in iunie 2016. Clubul a inregistrat o pierdere de 102.4 milioane de euro in sezonul 2019-2020 si presa italiana anunta ca Inter se gaseste intr-o grava criza de lichiditati si se indreapta cu pasi mari catre insolventa sau faliment. In august 2020, guvernul chinez a impus o limita a investitiilor in strainatate in sectoare non-strategige, inclusiv in fotbal, dar compania chineza a dat asigurari ca "nerazzurrii" nu vor avea soarta lui Jiangsu FC si ca toate datoriile vor fi platite pana la finalul anului 2021. Chinezii vor sa vanda clubul, dar potentialii cumparatori au fost precauti pana acum, din cauza fondului imens de salarii si a datoriilor societatii.

In ianuarie 2021, Inter a fost la cateva zile de penalizarea sportiva, pentru ca existau restante salariale inca din iunie 2020. In cele din urma, depunctarea a fost evitata, dupa ce jucatorii au fost de acord sa semneze o pasuire pentru plata remuneratiilor pentru lunile noiembrie si decembrie. Clubul are un fond de salarii anual estimat la 120 de milioane de euro, cele mai mari plati fiind facute catre Alexis Sanchez (24 milioane euro), Christian Eriksen (14 milioane euro) si Romelu Lukaku (11.5 milioane euro).

In acest moment, milanezii conduc clasamentul in Serie A, dupa 24 de etape, cu 56 de puncte acumulate, peste AC Milan (54p), Juventus (46p), Atalanta (46p), AS Roma (44p) si Napoli (44p). "Nu are rost sa ascundem problemele. Aveam un proiect, dar acesta a luat sfarsit in august 2020", a declarat antrenorul Antonio Conte. Compania londoneza BC Partners ar fi facut o oferta de 750 de milioane de euro, dar Suning are nevoie de o suma cuprinsa intre 900 de milioane si 1 miliarde de euro pentru a-si recupera achizitia si investitiile ulterioare.

Inter nu este primul club din Milano care are grave probleme financiare din cauza investitorilor chinezi. In 2018, fondul de investitii Rossoneri Sport Investment Lux al chinezului Li Yonghong a fost fortat sa predea pachetul majoritar de actiuni al lui AC Milan catre americanii de la Elliott Management Corporation, dupa ce nu a mai putut sa plateasca ratele imprumutului contractat cu un an inainte, cand ii promisesera 740 de milioane de euro lui Silvio Berlusconi pentru tranzactie.