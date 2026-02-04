Reacția unguroaicei Anna Bondar, după ce ucraineanca Oliynykova a învins-o și a plecat fără să o salute, la Transylvania Open

Anna Bondar (28 de ani, 64 WTA) a explicat ce s-a întâmplat pe teren, la Transylvania Open, în finalul meciului pierdut în fața ucrainencei Oleksandra Oliynykova (25 de ani, 91 WTA).

Anna Bondar: „Nu am susținut niciodată războiul. Îmi doresc pace în lume.”

Sportiva din Ungaria a mărturisit că se aștepta să nu fie salutată de adversara sa, la fileu, care s-a dus țintă spre arbitru și, ulterior, a celebrat calificarea în sferturile de finală.

„Eram pregătită pentru posibilitatea ca acest lucru să se întâmple. Nu este o situație ușoară, dar ea a luat o decizie, iar eu a trebuit să o accept. Nu pot schimba ce s-a întâmplat și nu am susținut niciodată războiul, îmi doresc să existe pace în lume”, a declarat Anna Bondar pentru Radio Cluj, noteză Nemzeti Sport.

Ucraineanca Oliynykova a refuzat să dea mâna cu adversara sa în contextul în care Anna Bondar a participat, în urmă cu trei ani, la un turneu demonstrativ finanțat de Gazprom.