EXCLUSIV | "Suntem hotarati sa nu jucam!" Becali si Iftime, uniti impotriva FRF! Pretentiile financiare pe care le au cluburile pentru a respecta regula U21

Finantatorul FCSB a declarat ca a luat legatura cu alti patroni din Liga 1 pentru a opri implementarea regulii U21, potrivit careia un jucator eligibil nationalei de tineret trebuie sa fie prezent tot meciul pe teren, iar altul cel putin o repriza.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit la Pro X despre planul pe care il au conducatorii echipelor din Liga 1 pentru a se opune proiectului FRF. Omul de afaceri a spus ca

"E o discutie pe care nu stiu daca o putem rezolva atat de usor. O discutie intre cluburi private, cu interese clare, cu bani multi cheltuiti si cu imixtiunea FRF, care are si ea dreptate prin faptul ca incearca promovarea fortata a copiilor. Insa, atunci cand vorbesti despre bani privati, trebuie sa te gandesti la metode de compensare financiara. 'Da, jucati cu doi copii, dar va platesc 1 milion de euro pe an'... Altfel nu poti sa vii sa investesti pe banii tai.

Afara nu se joaca asa. Nu putem sa facem o echipa pentru Romania si una pentru Europa. In conditiile astea, eu cred ca Federatia impinge in ograda cluburilor private o asemenea regula. Exista, insa, o limita a bunului simt. Ar putea sa ceara acum un jucator U23, astfel incat sa i se dea continuitatea fotbalistului care nu mai e eligibil pentru regula U21.

Federatia vine cumva abuziv, fara sa asculte... Noi urlam, noi cerem VAR, noi spunem orice, iar ei tac si merg mai departe. Tipul asta de ignoranta a drepturilor si filosofiilor noastre de cluburi private va fi taxat. Gigi Becali a propus sa nu jucam sa vedem ce o sa se intample. Suntem hotarati sa nu jucam! Daca nimeni nu asculta de ce vrem noi... Asa cum impun acum doi, pot sa impuna sa jucam cu 3 tineri sau cu toata echipa...

Dar nu cred ca o sa se intample asta. O sa inteleaga Federatia si cred ca domnul Burleanu are masura... Sunt competitii pentru copii, nu ma forta pe mine, in Liga 1, sa innebunesc pe banii mei, sa fac tot ce vrea FRF. Fotbalul va creste, dar eu am interesul meu, cu jucatori straini sau de unde vreau eu, in asa fel incat sa castig cat mai multe meciuri, sa fac puncte, sa castig bani din drepturi tv, din publicitate.

Eu cred ca mesajul s-a transmis si va fi ascultat de Federatie. In caz contrar, va iesi un talmes-balmes ca la romani, fara VAR, fiecare cu treaba lui... Ca la noi", a declarat Valeriu Iftime la Ora exacta in sport.