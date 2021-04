Se vrea reducerea numarului de echipe din Serie A! Care sunt cauzele crizei fotbalului din Italia

Oficialii Lega Calcio cred ca pot rezolva o parte din problemele financiare si sportive, revenind la formatul din epoca de glorie a Serie A.

Oficialii Serie A au anuntat ca, in ultimele zile, au reusit sa realizeze doua mari tranzactii in privinta drepturilor de televizare pentru perioada 2021 2024, adica pe urmatoarele trei sezoane. DAZN a achizitionat exclusivitatea in privinta drepturilor TV pentru Italia, in schimbul sumei de 840 de milioane de euro per sezon, in timp ce CBS a cumparat dreptul de difuzare pentru SUA. Daca din afacerea pentru Statele Unite, Lega Calcio va castiga cu 30% mai mult fata de intelegerea precedenta, cluburile italiene pierd din contractul pe plan intern aproximativ 10%, fata de cel avut cu Sky Italia.

Pe langa pierderile imense din marketing, ticketing si ospitalitate, in ziua meciului, intermediarii de drepturi TV pentru fiecare tara in parte vor sa micsoreze si ei sumele platite pentru difuzarea meciurilor din Serie A, in timp ce tinerii se indreapta mai mult catre internet, nu mai urmaresc meciurile de fotbal prin televiziunea prin cablu si nu mai sunt atrasi de sistemul pay-per-view. De asemenea, rezultatele slabe din cupele europene ale echipelor din Peninsula si zvonurile ca cluburile din prima liga italiana trec prin grave probleme financiare din cauza pandemiei de coronavirus si multe vedete, printre care Cristiano Ronaldo sau Romelu Lukaku, vor parasi Italia, in 2021, a facut ca interesul sa fie mai scazut pentru Serie A. O alta problema este faptul ca cluburile si orasele nu pot construi stadioane moderne, lucru devenit aproape imposibil din cauza birocratiei excesive.

Insa, cea mai mare lovitura financiara primita de cluburile Serie A vine din partea refuzului BeIn Sports de a participa la licitatia pentru difuzarea meciurilor din Italia, compania convingand si alti intermediari sa nu se inscrie. Contractul precedent reprezenta 50% din totalul incasarilor internationale ale Serie A, dar compania din Qatar, care difuzeaza programe in Arabia, Africa, America de Nord, Asia si trei tari europene (Andorra, Franta, Spania), a primit interdictie din partea autoritatilor nationale sa faca o oferta catre Lega Calcio, dupa ce organismul care administreaza Serie A si Serie B a inceput sa aiba o relatie apropiata cu Arabia Saudita, organizand chiar Supercoppa Italiana 2019 pe King Saud University Stadium din Riad. Qatar si Arabia Saudita sunt rivale regionale, au relatii tensionate si se afla intr-un conflict diplomatic.

O masura propusa pentru mentinerea incasarilor actuale din drepturile TV a fost ca Serie A sa revina la 18 echipe, dupa ce masura de crestere a numarului de competitoare la 20 s-a luat in 2004. Prima liga din Italia a mai avut 18 echipe la start, in perioadele 1929-1934, 1952-1967 si 1988-2004, ultima fiind considerata epoca de glorie a fotbalului italian. Cluburile vor sa pastreze veniturile actuale din drepturile TV, campioana castigand 100 de milioane si locul 18 primind 45 de milioane din transmia meciurilor. La prima vedere, se constata ca numarul de meciuri va scadea cu 19%, de la 380 la 306, dar se reduce uzura competitionala,va creste atractivitatea partidelor, urmand sa se concentreze valoarea. O decizie finala va fi luata pana la finalul acestui sezon si eventuala modificare ar urma sa intre in vigoare din sezonul 2022-2023.