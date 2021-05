"Nu se poate ca un brand ca Dinamo sa dispara!" Miliardarul Ion Tiriac are o solutie pentru ca Dinamo sa scape de probleme financiare

Recunoscut ca fan dinamovist, Ion Tiriac a vorbit despre situatia de la echipa.

Unul dintre cei mai bogati romani si fan al echipei Dinamo, Ion Tiriac, a oferit o solutie pentru fani in vederea redresarii financiare a clubului. Fostul tenismen spune ca cea mai buna solutie care ar putea sa fie implementata este listarea la bursa a actiunilor, iar tot felul de oameni pot cumpara si astfel problemele cu banii sa dispara.

"Am mai citit pe la dumneavoastra ca in Bucurestiul asta e treaba cu Dinamo, ca spectatorii au cumparat. Sigur ca da! Sa iasa pe bursa Dinamo! Daca iese pe bursa, te duci acolo, cumperi o actiune, cumperi doua, eu vand, dumneata cumperi. Cat creste Dinamo in viitor daca e s-o iei pe bursa? Dar acum nu e pe bursa si, daca nu e, spectatorii vor intr-un fel, am inteles ca niste spanioli internationali vor in alt fel.



Foarte complicat! Din pacate, eu sunt unul care e totalitar. Exemplul meu cel mai mare a fost Ecclestone (n.a. – fostul sef din Formula 1). Avea toate circuitele din lume, le-a cumparat pe toate, ca sa n-aiba discutie. Apoi, avea toata industria. El platea industria, el platea pilotii ca sa aiba liniste, el platea media.

E trist ce se intampla la Dinamo, dar nu-mi dau seama, nu cunosc dedesubturile. Nu cunosc pentru ca nu e sportul la care sa ma pricep. Neprincepadu-ma, stau afara, spectator, nu chibit. Ma doare, oarecum. Am mancat 20 de ani paine de la militie, de bine de rau. Brandurile Steaua si Dinamo n-ar avea voie sa dispara.

Aceste brand-uri au adus sportului romanesc mai multe medalii, olimpice sau fotbalistice decat toata tara impreuna. Ar trebui sa fie acolo si ar mai trebui sa fie si ingrijite de ministerele lor. Sportul, in ziua de azi, e zero in Romania", a spus Tiriac, in interviul acordat Gazetei Sporturilor.