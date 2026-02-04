Echipa lui Cristi Chivu a deschis scorul în minutul 35 prin Bonny, iar Diouf a dublat avantajul nerazzurrilor imediat după pauză.

Nota primită de Cristi Chivu după Inter - Torino 2-1

Torino a redus diferența în minutul 57, însă reușita lui Kulenovic nu a fost suficientă încât să trimită jocul în prelungiri.

Italienii au avut cuvinte de laudă la adresa lui Cristi Chivu și i-au acordat antrenorului român nota 6,5.

Jurnaliștii de la Tutto Mercato Web au remarcat schimbările făcute de Chivu pe parcursul jocului, schimbări prin care antrenorul român a reușit să conserve avantajul de pe tabelă al lui Inter Milano.

”Victorie meritată, deși obținută cu emoții până la final de Inter. Kulenovic putea pune în pericol calificarea în semifinalele Cupei Italiei, însă schimbările inspirate făcute în momentul de blackout al echipei au fost suficiente pentru a proteja avantajul. Acum rămâne de văzut pe cine va întâlni, dintre Napoli și Como”, au scris jurnaliștii italieni.

VIDEO Rezumat Inter - Torino 2-1