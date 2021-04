BREAKING NEWS! Ramos, tot mai departe de Bernabeu: "Suntem intr-o situatie financiara foarte proasta!" Ce a spus Perez despre viitorul capitanului de la Real Madrid

Florentino Perez a vorbit despre situatia lui Sergio Ramos la Real Madrid.

Florentino Perez a vorbit in cadrul emisiunii 'El Chiringuito' despre situatia contractului lui Sergio Ramos. Fundasului spaniol ii expira contractul peste doua luni, iar Real Madrid nu i-a propus inca o oferta jucatorului de 35 de ani. Presedintele Super Ligii a dat de inteles a Sergio Ramos va pleca in vara de la clubul din Madrid.

Intrebat de catre moderatorul emisiunii Josep Pedrerol despre situatia lui Ramos la Real Madrid, Perez nu a fost foarte convingator ca starul spaniol va continua la 'galactici'.

"Il iubesc pe Sergio Ramos, dar suntem intr-o situatie financiara foarte proasta la Real Madrid", a spus Perez in cadrul emisiunii 'El Chiringuito'.

Multe echipe din Europa si-au manifestat interesul in serviciile lui Ramos, printre care Manchester United, PSG sau Chelsea.

"O sa paraseasca clubul? Eu nu am spus asta…multe lucruri se pot intampla. Noi o sa ne gandim pana la finalul sezonului. " a mai adaugat Florentino Perez.

Sergio Ramos a fost adus la Real Madrid in 2005 de la Sevilla pe suma de 27 de milioane de euro. De atunci, spaniolul a devenit unul dintre cei mai buni fundasi din lume, castigand peste 20 de trofee cu echipa de pe Santiago Bernabeu. Fundasul in varsta de 35 de ani a adunat 670 de meciuri in tricoul lui Real Madrid si a reusit sa castige de patru ori trofeul Ligii Campionilor.