Barcelona, Real Madrid si Juventus nu se lasa intimidate de UEFA! "Fie modernizam fotbalul, fie vom asista la ruinarea sa inevitabila!"

UEFA a deschis o procedura disciplinara contra celor de la Barcelona, Real Madrid si Juventus.

A doua zi dupa ce forul european a deschis oficial o procedura disciplinara impotriva celor de la Barcelona, Real Madrid si Juventus, pentru ca nu au abandonat proiectul Super Liga, si le-a amenintat cu excluderea din Champions League, cele trei cluburi au emis un comunicat de presa in care contesta deciziile lui Ceferin.

Cele trei mari puteri ale Europei critica sanctiunile pe care UEFA le cere, impotriva instantelor de judecata, care au decis cu totul altceva.

"FC Barcelona, ​​Juventus din Torino si Real Madrid CF vor sa-si exprime respingerea absoluta fata de constrangerea insistenta pe care UEFA o mentine fata de trei dintre cele mai mari institutii din istoria fotbalului. In mod similar, aceasta atitudine este alarmanta în cazul incalcarii flagrante a deciziei instantelor de justitie, care au facut deja o declaratie clara prin care avertizeaza UEFA sa se abtina de la orice actiune impotriva cluburilor fondatoare ale Super Ligii in timpul procesului judiciar.

Prin urmare, deschiderea unui dosar disciplinar de catre UEFA este complet de neinteles si submineaza direct statul de drept pe care noi, cetatenii Uniunii Europene, l-am construit democratic. Mai mult, aceasta constituie o lipsa de respect pentru autoritatea instantelor de justitie.

De la inceput, Super Liga a fost promovata cu scopul de a imbunatati situatia fotbalului european, mereu in dialog permanent cu UEFA, si cu scopul de a continua sa creasca interesul pentru acest sport si sa ofere fanilor cel mai bun spectacol posibil. Toate acestea, intr-un cadru de durabilitate si solidaritate, in special in situatia economica actuala.

Cu toate acestea, in loc sa studieze cum sa modernizam fotbalul intr-un dialog deschis, UEFA doreste sa retragem procedurile legale care, cum nu ar putea fi altfel, pun sub semnul intrebarii monopolul fotbalului european. Barca, Juve si Madrid, cluburi centenare, nu vor ceda niciunui tip de constrangere sau presiune intolerabila si vor continua sa isi arate vointa ferma de a dezbate, din dialog si respect, solutiile urgente pe care lumea fotbalului le cere astazi.

Fie modernizam fotbalul, fie vom asista la ruinarea sa inevitabila", se arata in comunicatul emis de Barcelona, Real Madrid si Juventus.

