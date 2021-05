BREAKING NEWS | UEFA anunta anchete disciplinare impotriva lui Real, Barcelona si Juventus! Ce risca cele trei echipe dupa decizia de a ramane in Super Liga

Decizia de ramane in Super Liga va fi penalizata de catre UEFA.

UEFA a anuntat pe 7 mai ca cele trei cluburi ramase in Super Liga Europeana (Barcelona, Real Madrid si Juventus) vor fi sanctionate pentru infiintarea acestei competitii.

Cele trei cluburi au emis in urmatoarea zi in acelasi timp un comunicat de presa prin care isi manifesta nemultumirea fata de aceasta sanctiune. Echipele in cauza considera ca competitia pe care doreau ei sa o creeze avea sa fie mai atragatoare si sa salveze fotbalul, nu sa concureze cu Champions League.

Forul international, alaturi de cel european au anuntat ca si echipele care au renuntat intre timp la competitie (Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan si Inter Milano) vor fi penalizate pentru aderarea la acest proiect.

Totusi, de la patru zile de la comunicatul facut de catre cele trei cluburi, UEFA a anuntat ca doreste continue investigatiile si sa le penalizeze pe cele trei echipe care au mai ramas inca in Super Liga.

Breaking: UEFA opens disciplinary investigation into Super League refuseniks Real Madrid, Barcelona and Juventus pic.twitter.com/r6BW0KpEfA — Martyn Ziegler (@martynziegler) May 12, 2021