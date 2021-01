Primul club care poate iesi din cursa pentru transferul lui Messi! "Financiar le-ar fi IMPOSIBIL sa faca asta" 

Viitorul lui Lionel Messi este in continuare incert.

Contractul fotbalistului cu Barcelona expira la finalul acestui sezon, iar jurnalistii din toata lumea vorbesc despre o plecare iminenta a starului de pe Camp Nou.

Printre cluburile catre care se poate indrepta Messi se afla Manchester City si PSG, acesta din urma riscand, insa, sa nu poata obtine transferul. Cel putin, asta sustine jurnalistul francez Julien Laurens.

Acesta a comentat pentru Sky Sports zvonurile privind transferul lui Messi pe Parc des Princes. Jurnalistul a spus ca, daca mutarea se va concretiza, clubul va avea mari probleme financiare tinand cont ca doar pentru salariile a 3 jucatori oficialii lui PSG vor avea nevoie de 150 de milioane pe an.

"Avand in vedere fair-play-ul financiar, pandemia si felul in care PSG a fost afectata, la fel ca celelalte cluburi mari, nu vad cum ar fi posibil, la nivel de salariu, sa-i ai pe Neymar, cu 30 de milioane de euro pe an, sa zicem, Messi, cu 60 de milioane, si Mbappe, care ar putea avea un nou contract, la fel ca Neymar.

Doar cei trei ar costa aproximativ 150 de milioane de euro. Numai salariile lor, in fiecare an. Din punct de vedere financiar, este imposibil. Se pare ca vor vrea sa incerce, dar nu cred ca este realist", a declarat Julien Laurens, potrivit Marca.

In ciuda acestor declaratii, sefii lui PSG par a fi dispusi sa-i dea drumul lui Mbappe in aceasta vara pentru a-i face loc lui Messi, potrivit site-ului Todo Fichajes.

Intr-un interviu acordat la finalul lunii decembrie, Messi a declarat ca nu a luat inca nicio decizie in ceea ce priveste viitorul sau, asteptand finalul acestui sezon. Potrivit jurnalistilor spanioli, hotararea fotbalistul va fi influentata de proiectul celui care va castiga alegerile prezidentiale, programate pe 24 ianuarie.