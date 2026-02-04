NEWS ALERT Reghecampf, contract „faraonic“ în Africa: „E gata! Semnează pe doi ani“

Amir Kiarash
Tehnicianul român a trecut testul suprem, după dubla cu Mamelodi Sundowns în Champions League, și e pe cale să fie răsplătit pentru un parcurs admirabil.

Laurentiu Reghecampfromanii din zona arabaAl-Hilal Omdurman
Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează cea mai bună perioadă profesională din 2014 încoace! Sport.ro a arătat aici ce a reușit fostul tehnician al FCSB-ului, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație de care mulți au râs în România, când „Reghe“ a fost prezentat acolo.

Astăzi însă, cel care râde e Laurențiu Reghecampf! Atât datorită rezultatelor sale spectaculoase – are o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 egaluri – cât și pentru că și-a câștigat locul printre cel mai bine cotați antrenori din Africa. 

În acest context, cei de la Al-Hilal Omdurman s-au pus pe treabă! Și sunt pe cale să finalizeze prelungirea contractului cu „Reghe“ de teama de a nu-l pierde, în vară.

Laurențiu Reghecampf semnează pe încă doi ani cu Al-Hilal Omdurman!

Potrivit presei arabe, vicepreședintele Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, cel care conduce, de fapt, Al-Hilal Omdurman și s-a înțeles cu Reghecampf în vara anului trecut, a fost mandatat de Consiliul de Administrație să prelungească actualul acord al antrenorului român.

Negocierile sunt pe final cu Reghecampf. Discuțiile au decurs bine și antrenorul urmează să semneze prelungirea pe încă doi ani“, a anunțat Shams-El-Din Al-Amin (foto, sus), un foarte cunoscut jurnalist de sport din Sudan.

Mai departe, publicația la care lucrează ziaristul amintit a oferit detalii despre noul contract al lui Reghecampf. Într-o primă fază, Al-Hilal Omdurman intenționa să mărească salariul românului, de la 15,000 de dolari lunar la 23.000. Acum însă, încurajată de rezultatele recente ale echipei, conducerea și-a dat acordul ca salariul lui Reghecampf să fie dublat, urmând să ajungă la 30,000 de dolari, plus bonusuri de obiectiv.

În acest moment, Al-Hilal Omdurman e lider în campionatul din Rwanda – aici joacă din cauza războiului din Sudan – și cu un picior în sferturile Champions League.

