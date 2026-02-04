Laurențiu Reghecampf (50 de ani) traversează cea mai bună perioadă profesională din 2014 încoace! Sport.ro a arătat aici ce a reușit fostul tehnician al FCSB-ului, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație de care mulți au râs în România, când „Reghe“ a fost prezentat acolo.

Astăzi însă, cel care râde e Laurențiu Reghecampf! Atât datorită rezultatelor sale spectaculoase – are o serie de 11 partide fără înfrângere: 9 victorii și 2 egaluri – cât și pentru că și-a câștigat locul printre cel mai bine cotați antrenori din Africa.

În acest context, cei de la Al-Hilal Omdurman s-au pus pe treabă! Și sunt pe cale să finalizeze prelungirea contractului cu „Reghe“ de teama de a nu-l pierde, în vară.

Laurențiu Reghecampf semnează pe încă doi ani cu Al-Hilal Omdurman!

Potrivit presei arabe, vicepreședintele Mohamed Ibrahim Al-Aliqi, cel care conduce, de fapt, Al-Hilal Omdurman și s-a înțeles cu Reghecampf în vara anului trecut, a fost mandatat de Consiliul de Administrație să prelungească actualul acord al antrenorului român.

