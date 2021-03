Pierderi uriase pentru marile cluburi europene! Echipele din Top 20 au incasat cu 1.1 miliarde de euro mai putin din cauza Covid-19

Doar cele mai profitabile cinci cluburi au inregistrat scaderi ale veniturilor de 670 milioane de euro, iar Barcelona a avut aproape jumatate din aceasta paguba.

Restictiile impuse din cauza pandemiei de coronavirus au avut un impact important asupra fotbalului profesionist mondial. In ciuda eforturilor detinatorilor de drepturi tv, a sponsorilor si a actionarilor de a minimiza pierderile cauzate de amanarea meciurilor sau de jucarea lor fara spectatori, Covid-19 a lovit in plin bugetele cluburilor. Conform datelor furnizate de Deloitte Annual Review of Football Finance 2021, cele mai importante cinci cluburi europene din punct de vedere financiar (FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Manchester United si Liverpool) au terminat sezonul 2019-2020 cu scaderi de 670 milioane de euro.

In sezonul 2018-2019, dupa o decada de cresteri accelerate, cele mai importante cinci campionate europene au generat incasari de 17 miliarde de euro, iar, din aceasta suma, aproximativ 55%, adica 9.3 miliarde de euro, au fost reusite de cele mai mari 20 de cluburi din Europa. Insa, in stagiunea 2019-2020, pe fondul pandemiei de coronavirus, cu pierderi importante ale sumelor din drepturile tv si din incasarile in ziua meciului (abonamente, bilete, marketing, ospitalitate etc.), s-a ajuns la o scadere pana la 8.2 miliarde de euro, o micsorare cu 12% fata de sezonul precedent pentru echipele din Top 20. Suma este mai mica decat cea din sezonul 2009-2010, respectiv 8.4 miliarde de euro, ceea ce arata ca aceasta criza medicala a lovit mai puternic fotbalul de top decat cea financiara din urma cu 10 ani.

CELE MAI MARI SCADERI DE VENITURI PENTRU CLUBURILE EUROPENE:

1. FC Barcelona (Spania) - 715.1 milioane euro (venituri sezon 2019-2020) / 275 milioane (scadere fata de sezonul precedent)

2. Manchester United (Anglia) - 630 milioane euro (venituri sezon 2019-2020) / 167 milioane euro (scadere fata de sezonul precedent)

3. Bayern Munchen (Germania) - 750 milioane euro (venituri sezon 2019-2020) / 116.3 milioane euro (scadere fata de sezonul precedent)

4. Real Madrid (Spania) - 757 milioane euro (venituri sezon 2019-2020) / 65 milioane euro (scadere fata de sezonul precedent)

5. Liverpool (Anglia) - 558.6 milioane euro (venituri sezon 2019-2020) / 46 milioane euro (scadere fata de sezonul precedent)