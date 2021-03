Scada Dinamo de Cortacero? "Va veni cineva puternic financiar! Dinamo a mai trecut prin asta!" Anunt de ULTIMA ORA

Dinamovistii au mari probleme financiare dupa ce noul patron al clubului, Pablo Cortacero, nu a investit niciun ban.

Atat situatia financiara cat si cea sportiva nu este deloc buna la "caini", insa Marius Bratu, fostul portar care se ocupa de echipele de juniori de la Dinamo, este optimist in privinta viitorului echipei si crede ca un finantator potent va veni la club.

"E clar ca Dinamo are probleme. E foarte important cum o sa treaca peste si cat de rapid. Timpul nu sta in loc si ei au nevoie de rezultate. Eu cred ca o sa se termine la un momendat aceasta perioada si Dinamo o sa revina acolo unde ii e locul. E pacat ca echipe precum Dinamo si Rapid sa treaca prin astfel de momente.

Eu cred ca cineva o sa se implice. Ei trebuie sa fie acolo, sa domine fotbalul romanesc, sa ne reprezinte in strainatate. Sunt convins ca o sa apara o persoana potenta din punct de vedere financiar care sa se implice in viata lui Dinamo. Eu am convingerea asta pentru ca Dinamo e un brand, un fenomen social. Sunt convins ca o sa preia cineva echipa si o sa o duca unde ii este locul. E parerea mea. Ei au mai trecut printr-o situatie similara si in trecut, dar sunt convins ca ei vor reveni in fata daca o sa lege 2-3 victorii.

Nu stiu daca ei vor mai prinde play-off-ul… Ei au iesit dintr-o situatie mult mai grava si aici ma refer la partea financiara. Nu este un capat de tara daca nu prinde play-off-ul. Trebuie sa se gandeasca la campionatul viitor, sa caute tineri. Ei au sanse in Cupa Romaniei, iar sezonul nu este compromis. Eu sper sa continue in Cupa Romaniei, sa castige trofeul si sezonul este salvat", a spus Marius Bratu, pentru ProSport