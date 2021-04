EXCLUSIV | Atacantul revelatie din Liga 1 ar putea avea un viitor suprinzator! "Merita un efort financiar si sunt oferte bune pentru el"

Atacantul care a surprins pe toata lumea in Liga 1, Malele, ramane fara contract la finalul sezonului.

Jucatorul elvetian impresariat de Bogdan Apostu, va ramane cel mai probabil in Liga 1, fiind dorit atat de FC Arges, care trage de fotbalist pentru a-si prelungi contractul, dar si de FCSB, CFR si Craiova, echipe care se bat la titlu si ar avea nevoie de un atacant de careu. Totusi, agentul jucatorului spune ca exista sanse bune ca acesta sa ramana la Pitesti, mai ales in conditiile in care conducerea gruparii a facut o oferta generoasa.

"Am discutat de principiu, ramane sa vedem zilele viitoare ce se va intampla. Dansii au facut niste oferte (n.r.: oficialii lui FC Arges), trebuie sa recunosc ca sunt niste oferte foarte bune pentru jucatori, mai ales cea pentru Malele. E clar ca Malele merita un efort financiar din partea dansilor, eu cred ca este cel mai in forma atacant din Liga 1 in acest moment. E un jucator vandabil care poate vandut pe o suma de bani importanta.



Chiar as vrea sa opresc toate zvonurile astea care au aparut, Malele nu a semnat nimeni, nu a semnat cu Universitatea Craiova, nu a semnat cu CFR Cluj, nu a semnat nici cu FC Arges prelungirea. Ieri am fost la negocieri pentru a doua oara in ultimele doua saptamani. Ramane de vazut... Malele e un jucator inteligent, vorbeste mai multe limbi straini", a spus Bogdan Apostu la Ora Exacta in Sport.