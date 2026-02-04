Inter - Torino, LIVE pe VOYO, de la 22:00

Cu un avans de 5 puncte în fruntea ierarhiei din Serie A, Inter nu vrea să neglijeze nici Cupa Italiei, iar în această seară ar putea deveni prima echipă calificată în semifinale.



Partida nu se va juca pe Stadio Giuseppe Meazza, ci pe U-Power Stadium din Monza. Arena de casă a lui Inter nu este disponibilă în această perioadă, vineri urmând să aibă loc chiar aici festivitatea de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă.



Presa din Italia anunță schimbări importante în primul 11 al lui Cristi Chivu, mai mulți titulari obișnuiți urmând să fie menajați la partida din Cupă cu Torino.



Cum ar putea arăta Inter: Martinez - Darmian, De Vrij, Bisseck - Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, Bovo, Carlos Augusto - Bonny, Esposito



De partea cealaltă, Torino, care vine după o victorie cu 1-0 în campionat contra lui Lecce, se află pe locul 13 în Serie A, cu 26 de puncte acumulate în primele 23 de runde.



Echipa pregătită de Marco Baroni a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Italiei după ce în optimi a eliminat AS Roma, scor 3-2.

Tabloul sferturilor din Cupa Italiei, LIVE pe VOYO

