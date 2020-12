Arsenal are probleme financiare si cauta cu disperare sa imprumute jucatori. Ozil si alte vedete pot pleca in acesta iarna

"Tunarii" incearca sa isi reduca lotul de jucatori, pentru a diminua pierderile financiare.

Din cauza pandemiei de coronavirus, pierderile lui Arsenal sunt estimate la peste 160 de milioane de euro, clubul lovindu-se initial si de refuzul jucatorilor de reducere temporara a salariilor cu 12.5%. Mikel Arteta a spus ca "ne gandim serios la ce vom face in perioada urmatoare de transferuri, vrem sa realizam mai multe vanzari, imprumuturi si rezilieri, pentru ca avem un numar mult prea mare de jucatori in lot, iar bugetul nu poate fi sustinut in scenariul actual". Managerul lui Arsenal a fost de acord cu imprumutul lui Sead Kolasinac la Schalke, mutare ce va fi oficializata la inceputul lunii ianuarie. In acest sezon, bosniacul are o singura prezenta in Premier League, plus alte sapte in Cupa Ligii si in Europa League, si e dornic sa se intoarca la fosta sa echipa din Germania.

Alti jucatori de care "tunarii" se pot desparti in aceasta iarna sunt William Saliba si Calum Chambers, reveniti recent dupa accidentari grave la genunchi, Shkodran Mustafi, Mesut Ozil, Sokratis Papastathopoulos, Cedric Soares, Emile Smith-Rowe si Ainsley Maitland-Niles. De asemenea, Hector Bellerin se poate intoarce la FC Barcelona, clubul unde si-a facut junioratul, Joan Laporta vrand sa plateasca 30 de milioane de euro in schimbul sau, daca castiga alegerile prentru presedintia clubului, in timp ce Lucas Torreira ar putea fi cedat definitiv la Atletico Madrid, pentru 20 de milioane de euro, iar Matteo Guendouzi, imprumutat acum la Hertha, este dorit de mai multe cluburi din Bundesliga.