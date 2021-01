Dezastru financiar pentru Astra! Clubul poate pierde gratis fotbalisti de peste 12 milioane de euro

Giurgiuvenii banuiesc ca rivalele din Liga 1 vor sa profite de scandalul de dopaj si de o posibila retrogradare, pentru a le lua jucatorii gratis.

Pe 4 februarie are loc urmatorul termen la ANAD in dosarul de dopaj in care sunt implicati Kehinde Fatai, Takayuki Seto si Alexandru Ionita, jucatorii Astrei Giurgiu. Cei trei sunt acuzati ca au primit o cantitate mare de perfuzii cu vitamine la o clinica din Bucuresti, putand fii suspendati pentru mai multi ani din activitatea sportiva. Conform articolului 62 din legea antidoping, in situatia in care mai mult de doi membri ai unei echipe sunt gasiti vinovati de incalcarea legislatiei antidoping, "organizatorul competitiei, pe langa sanctiunile aplicate individual sportivilor, va sanctiona echipa respectiva cu descalificarea sau pierderea punctelor".

In cel mai bun caz, Astra va primi o depunctare mare, ceea ce va insemna retrogradarea sigura a echipei, tinand cont de tensiunea din cadrul clubului si de parcursul sportiv slab din acest sezon. In cel mai rau caz, clubul va fi exclus direct din Liga 1, iar majoritatea fotbalistilor din lot vor pleca liberi de contract. Multi dintre fotbalistii giurgiuvenilor au clauze care specifica ca devin liberi de contract in cazul in care echipa retrogradeaza, iar celorlalti li se va rezilia contractele, din moment ce nu vor mai putea fi achitate salariile de catre club. Cei mai curtati jucatori din lotul giurgiuvenilor sunt Budescu, dorit de FCSB, Craiova, Rizerpor si Kayserispor, portarul Lazar, aflat pe listele de transferuri ale celor de CFR Cluj si Craiova, mijlocasul Vali Gheorghe, care este curtat de FCSB si Craiova, fundasul central Graovac, foarte aproape in trecut de FCSB, CFR Cluj si Craiova, pustiul Stahl, care se poate intoarce la UTA, si atacantul Montini, aflat in contact cu echipe din Serie B.

Cei mai bine cotati jucatori din lotul Astrei Giurgiu:

1. Constantin Budescu (31 ani) - 2 milioane euro

2. David Lazar (29 ani) - 900.000 euro

3. Valentin Gheorghe (23 ani) - 900.000 euro

4. Daniel Graovac (27 ani) - 800.000 euro

5. Ljuban Crepulja (27 ani) - 750.000 euro

6. David Bruno (28 ani)- 600.000 euro

7. Mattia Montini (28 ani) - 550.000 euro

8. Dario Canadjija (26 ani) - 500.000 euro

9. Yann Boe-Kane (29 ani) - 475.000 euro

10. Valerica Gaman (31 ani) - 450.000 euro

11. Sebastian Wutrich (30 ani) - 450.000 euro

12. Sulejman Krpici (30 ani) - 450.000 euro

13. Mihai Radut (30 ani) - 400.000 euro

14. Momcilo Raspopovici (26 ani) - 400.000 euro

15. Igor Ivanovici (31 ani) - 300.000 euro

16. Hugo Sousa (28 ani) - 250.000 euro

17. Albert Stahl (22 ani) - 250.000 euro

18. George Merloi (21 ani) - 250.000 euro

19. Silviu Balaure (24 ani) - 200.000 euro

20. Raoul Baicu (20 ani) - 100.000 euro

(Lotul Astrei Giurgiu este cotat la 12.85 milioane de euro de catre site-ul www.transfermarkt.com. / Constantin Dima, cotat la 700.000 de euro, s-ar fi inteles cu FC Desna, ocupanta locului al treilea in Ucraina, iar clubul urmeaza sa primeasca 150.000 de euro)

Valoarea de piata a celor trei jucatori suspendati pentru dopaj:

Kehinde Fatai (30 ani) - 350.000 euro

Takayuki Seto (34 ani) - 200.000 euro

Alexandru Ionita (26 ani) - 150.000 euro