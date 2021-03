EXCLUSIV | "As putea sa ma implic si financiar!" Echipa din Romania pe care Sumudica vrea sa o salveze! Anuntul momentului 

Marius Sumudica a vorbit in aceasta dimineata la Pro X despre posibilitatea de a antrena in Romania.

Antrenorul roman in varsta de 50 de ani a spus ca singura echipa la care ar merge este Rapid, dar doar daca giulestenii vor promova in Liga 1 si daca i se vor accepta anumite conditii.

In caz contrar, prima optiune a lui Sumudica ramane Turcia, unde a pastrat legatura cu mai multi impresari si conducatori de cluburi care il vor din urmatorul sezon.

"La Rizespor nici nu puteam sa-mi implementez filosofia. In doua luni se termina campionatul si am decis ca e mai bine sa plec acum. Am vazut oameni care plangeau cand am plecat, planurile pe care le aveau nu s-au concretizat... Este un club pe care nu-l voi uita niciodata.

Nu voi mai face niciodata greseala de a prelua o echipa din mers. Sunt in legatura cu mai multi impresari din Turcia, cu conducatori de club care isi doresc sa preiau echipe din vara. E prima varianta.

In cazul in care va promova in prima liga, daca va fi sustinere financiara, daca vor exista conditii ok de munca, daca imi va fi acceptat staff-ul, daca va veni presedintele cu care imi doresc sa lucrez, Rapidul ar fi de luat in calcul. Este echipa pe care o iubesc. Inima mea imi spune ca trebuie sa merg acolo. E pe acelasi palier cu Turcia.

Imi doresc enorm sa promoveze, le doresc bafta. Imi voi face timp si as vrea sa merg la cateva antrenamente pentru ca mi-e dor de tot ce inseamna Rapid. Poate o sa ajung si la cateva meciuri sa ii vad.



Daca va exista sustinere financiara, sa facem o echipa puternica, in care sa cred si pe care sa o conduc cu experienta pe care am acumulat-o acum, cu oameni in care am incredere, este o optiune de luat in calcul. As putea sa ma implic si financiar, avand unele relatii in Turcia, oameni potenti financiar pe care as putea sa-i aduc la club", a declarat Marius Sumudica la Ora exacta in sport.