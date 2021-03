EXCLUSIV | Prunea stie ce nu merge la Dinamo: "Nu mai sunt probleme financiare. Echipa sufera la aceste doua capitole"

Fosta glorie dinamovista crede ca inlocuirea lui Ionel Gane cu Gigi Multescu este bine-venita.

Dinamo ocupa locul 14 in Liga 1, cu 27 de puncte in 27 de meciuri jucate si golaveraj negativ (-11). Antrenorul Ionel Gane a demisionat si a fost inlocuit cu Gigi Multescu, dupa ce echipa nu a inregistrat nicio victorie in ultimele sapte meciuri din campionat, ultima partida castigata fiind cu UTA (1-0), pe 31 ianuarie 2021. Florin Prunea, fostul portar al lui Dinamo, spune ca echipa nu are probleme financiare, sportive sau de valoare a lotului, iar rezultatele viitoare tin exclusiv de noroc si de gestionarea vestiarului.

"Acum, culmea e ca din punct de vedere financiar Dinamo sta destul de bine. Am inteles ca se primesc salariile la timp. Nu prea mai sunt probleme financiare, nu din cauza asta a venit acesta perioada fara victorii. Exista o problema din punct de vedere al rezultatelor. Din punct de vedere sportiv, Dinamo nu a aratat rau in ultimele meciuri, inclusiv la cel cu FC Arges. Au pierdut din cauza unei greseli mari de arbitraj si pentru ca au ratat foarte mult la 1-1, au avut trei-patru ocazii mari. Nu se supara nimeni daca meciul se termina 3-1 sau 4-1 pentru Dinamo. Nu e un blocaj, ci doar o chestiune de conjunctura, de noroc. Dinamo are un lot cu care nu se va pune problema sa retrogradeze, dar, in schimb, trebuie sa fie extrem de atenti la fiecare meci si la fiecare faza. In play-out, punctele sunt foarte putine, nu se mai joaca tur-retur, intalnesti echipele intr-o singura mansa si orice esec te duce in zona rosie.

Nu este prima data cand Gigi Multescu vine la Dinamo, cunoaste lotul si spiritul clubului, e respectat de fani, sunt sigur ca va echilibra lucrurile. Are o mare experienta si cred ca va aduce corabia pe drumul cel bun. Sunt convins de lucrul asta si toata suflarea dinamovista trebuie sa fie alaturi de el. Era mare nevoie de o schimbare la nivelul bancii tehnice. Nu neaparat ca sa se produca un soc, dar era clar ca existau probleme acolo. De exemplu, nu inteleg de ce Fabbrini era tinut rezerva, cand e clar ca e unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo si are valoarea sa schimbe jocul echipei. Dupa ce a intrat el in meciul cu Arges, parca s-a inclinat terenul spre poarta adversa. Era clar ca existau probleme de vestiar, iar antrenorul trebuia schimbat. Nea Gigi trebuie sa aduca un play-out cu rezultate bune si fara emotiile retrogradarii, plus finala Cupei Romaniei, pentru a perpetua supranumele de 'SMURD' ", a declarat Prunea pentru Sport.ro.