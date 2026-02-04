Interul pregătit de Cristi Chivu s-a calificat în semifinalele Cupei Italiei, după victoria obținută în fața celor de la Torino. Partida a fost transmisă în direct pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

La finalul jocului, clubul milanez a reacționat rapid pe rețelele sociale, printr-un mesaj scurt: „Ci vediamo in semifinale di #CoppaItaliaFrecciarossa”, tradus în română: „Ne vedem în semifinalele Cupei Italiei!”.

Inter continuă astfel lupta pe toate cele trei fronturi importante. Formația lui Chivu se află pe primul loc în Serie A și este calificată și în play-off-ul UEFA Champions League.

Inter Milano - Torino 2-1

Inter a deschis scorul în minutul 35, când Ange-Yoan Bonny a profitat de o centrare în careu și a înscris cu capul, fără șanse pentru Paleari.

În minutul 47, Thuram i-a oferit o pasă decisivă lui Diouf, care a marcat simplu din interiorul careului și a dus scorul la 2-0.

Torino a revenit în joc în minutul 57, când Sandro Kulenovic a redus din diferență, iar oaspeții au sperat într-o revenire. Emoțiile au crescut în minutul 73, când Matteo Prati a trimis mingea în plasă, însă golul a fost anulat pentru poziție de ofsaid.

În semifinale Interul lui Chivu se va duela cu Napoli și Como. Cele două se vor înfrunta marți, 10 februarie, de la 22:00, în direct pe VOYO!