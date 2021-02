Au taiat drastic din premiile financiare: cat ar putea castiga Simona Halep la Miami, in comparatie cu ultima editie | Americanii vor opta pentru bula, in loc de carantina 

Dubai si Miami sunt urmatoarele locatii unde Simona Halep va lupta in circuitul WTA, in turnee de calibru 1000.

Absenta Simonei Halep de la Doha, Qatar lasa loc pentru parcursuri mai bune in urmatoarele doua turnee la care numarul 3 va participa, conform calendarului anuntat la inceputul anului.

Halep ar urma sa ia parte la doua turnee WTA 1000, la Dubai, respectiv Miami. In Emirate, Simona va merge din postura de campioana en-titre, in vreme ce la Miami ca semifinalista la ultima editie jucata, in 2019.

Spre deosebire de editia din 2019 a turneului din Florida, SUA, cand organizatorii au pus in joc $16,7 milioane de dolari americani, sezonul 2021 propune o competitie WTA 1000 Miami cu premii totale in valoare de numai $6,68 milioane. Daca Federer si Barty - campionii din 2019 - au incasat mai mult de un milion, castigatorii din acest an vor primi doar putin peste $300,000, informeaza Punto de break.

Vestile pozitive oferite de americani consta in prezenta publicului, spectatorilor dandu-li-se voie sa ocupe stadionul Hard Rock si terenurile adiacente in proportie de 20%. Imbucurator pentru sportivi este ca obligativitatea carantinarii la sosirea in SUA va disparea, dar acestia vor respecta regulile bulei de protectie impuse de oficialii din Miami, care nu le vor permite jucatorilor acces decat in camerele de hotel si la terenurile de tenis.