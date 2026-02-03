VIDEO EXCLUSIV Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO

Sorana Cîrstea a reușit la Cluj ce nu a mai văzut tenisul de la Roger Federer. Transylvania Open, live la Pro Arena și pe VOYO
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Prestație excepțională din partea Soranei Cîrstea, în primul tur al Openului Transilvaniei 2026, competiție transmisă de Pro Arena și VOYO.

Transylvania Open Transylvania Open 2026 Tenis WTA Turneu WTA Cluj-Napoca Sorana Cirstea
Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei, în ceea ce privește calitatea serviciului, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026.

Hotărâtă să oprească gândurile negative apărute în urma eliminărilor suferite în primul tur la Cluj-Napoca, în 2023 și în 2025, a doua rachetă a României s-a concentrat impresionant și a reușit să încheie primul joc cu paisprezece ași.

Sorana Cîrstea, serviciu de calitate stelară, în primul tur al Openului Transilvaniei 2026

Trei dintre aceștia au fost legați de Sorana Cîrstea, în game-ul patru al primului set, spre surprinderea Kamillei Rakhimova (93 WTA).

Într-un duel în care a știut că Rakhimova e capabilă de retururi incomode și un joc de pe linia de fund care să pună probleme, Cîrstea și-a propus și a reușit să scurteze mai multe game-uri prin așii serviți.

Fanii tenisului din țară au putut urmări la Cluj o serie de trei ași, văzută extrem de rar în circuitul WTA, care a adus aminte de performanța lui Roger Federer, care a reușit să servească, la Shanghai, câte patru ași consecutivi împotriva marilor rivali, Rafael Nadal și Novak Djokovic, cunoscuți pentru calitatea lor rară la retur.

Cîrstea: „Mă bucur că mai rămân la Cluj.”

Imediat după meci, Sorana Cîrstea a admis că se bucură mult pentru prima victorie obținută la Cluj, după înfrângerile cu Eva Lys și Marina Stakusic, suferite în primele tururi ale edițiilor din 2023 și 2025.

„Ați fost absolut minunați și vă mulțumesc că ați stat până la această oră. După cum știți, acesta este ultimul meu an în circuit, și dacă voi lua ceva cu mine pentru tot restul vieții sunt aceste momente și acest sprijin al dumneavoastră,” au fost cuvintele prin care Sorana Cîrstea emoționat publicul clujean, care a încurajat-o energic.

„Îmi doresc să stau cât mai mult pe teren, să joc, să câștig cât mai multe meciuri. O săptămână frumoasă aici ar fi încununarea tuturor anilor de tenis. Chiar dacă e ultimul an, simt că am multe lucruri de îmbunătățit, am multe obiective, am în continuare ambiție și simt că sunt competitivă.

Pentru mine, să fiu competitivă la această vârstă e cel mai frumos cadou,” a punctat Sorana Cîrstea, în interviul oferit fostei colege din echipa națională, Raluca Olaru.

