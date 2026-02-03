Sorana Cîrstea (35 de ani, 36 WTA) a făcut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei, în ceea ce privește calitatea serviciului, în runda inaugurală a Openului Transilvaniei 2026.

Hotărâtă să oprească gândurile negative apărute în urma eliminărilor suferite în primul tur la Cluj-Napoca, în 2023 și în 2025, a doua rachetă a României s-a concentrat impresionant și a reușit să încheie primul joc cu paisprezece ași.

Sorana Cîrstea, serviciu de calitate stelară, în primul tur al Openului Transilvaniei 2026

Trei dintre aceștia au fost legați de Sorana Cîrstea, în game-ul patru al primului set, spre surprinderea Kamillei Rakhimova (93 WTA).

Într-un duel în care a știut că Rakhimova e capabilă de retururi incomode și un joc de pe linia de fund care să pună probleme, Cîrstea și-a propus și a reușit să scurteze mai multe game-uri prin așii serviți.

Fanii tenisului din țară au putut urmări la Cluj o serie de trei ași, văzută extrem de rar în circuitul WTA, care a adus aminte de performanța lui Roger Federer, care a reușit să servească, la Shanghai, câte patru ași consecutivi împotriva marilor rivali, Rafael Nadal și Novak Djokovic, cunoscuți pentru calitatea lor rară la retur.

