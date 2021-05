Unde s-ar putea disputa finala Champions League dupa ce Turcia a intrat in carantina! Ce variante are UEFA 

Finala Champions League, programata pe 29 ani, ar putea sa nu se mai joace la Istanbul.

Intrarea Turciei pe lista rosie de calatorie din Marea Britanie a complicat lucrurile. Cresterea majora a cazurilor de Covid-19 in Turcia a bagat tara in carantina, dar autoritatile de la Ankara vor ca meciul sa aiba loc asa cum fusese programat.

Jucatorii de la Chelsea si Manchester City nu sunt, insa, de acord sa mai joace in Turcia decat daca primesc o exceptie de calatorie, in caz contrar fiind obligati sa stea in carantina timp de 10 zile, ceea ce ar insemna ratarea sanselor de a juca la Euro.

Astfel, UEFA ia acum in calcul mutarea finalei Champions League, unul dintre orasele in care s-ar putea disputa partida fiind Londra. Doua arene sunt pe lista forului european, Villa Park si Tottenham Hotspur Stadium, tinand cont de faptul ca pe Wembley sunt programate, la finalul lunii mai, meciurile de baraj din ligile inferioare ale Angliei.

Aston Villa a fost primul club care a anuntat ca isi pune stadionul la dispozitie pentru organizarea finalei celei mai importante competitii intercluburi de pe continent. Singura problema ar fi ca zona media de pe Villa Park ar trebui modificata.

Ramane de vazut unde se va disputa meciul si cati suporteri vor putea intra pe stadion. UEFA intentiona sa permita accesul a 25.000 de fani la Istanbul.