FCSB - HAJDUK, joi, 21:30 in direct la PRO TV | Cati suporteri croati vor fi in tribune, asistenta estimata si cum arata gazonul de pe National Arena // VIDEO

Gazonul de pe National Arena e bun Stelistii s-au temut ca iarba de pe National Arena va fi la fel de proasta ca la Split, mai ales ca la ultimul meci jucat in Bucuresti, cu Poli Iasi, suprafata de joc le-a dat mari batai de cap jucatorilor. Gigi Becali a anuntat zilele trecute ca se implica direct in problema gazonului si vorbeste in fiecare zi cu un reprezentant al Primariei, care se ocupa cu intretinerea arenei. Din fericire, vestile sunt bune. Gazonul arata bine si sunt toate sansele ca la ora meciului sa nu fie nicio problema cu suprafata de joc. Iarba e crescuta pe tot terenul, nu sunt zone arse, si nici nu se anunta ploi la ora jocului. Joi seara, in Bucuresti vor fi aproximativ 26-27 de grade, conditii excelente asadar pentru fotbal.

15:12 Ce a spus Dica inaintea meciului cu Hajduk:



A fost un meci foarte greu in tur, de lupta, la fel va fi si joi seara. Hajduk este o echipa cu talie, agresiva, vom avea o partida foarte grea.



Sper ca maine gazonul sa arate mai bine decat la meciul cu Iasi. Oricum ar fi, sper ca terenul sa nu ne impiedice sa ne calificam. Vom da totul pe teren si vrem sa mergem mai departe.



Tratez la fel fiecare partida, nu are importanta daca jucam in campionat sau in Europa League. Sunt concentrat pe jocuri, gandesc la fel adversarul. Nu e diferenta intre campionat si Europa League pentru mine, emotiile sunt aceleasi.



De la mijlocul terenului in sus, Hajduk are jucatori foarte importanti care pot face diferenta.



Hajduk e foarte buna la fazele fixe. Sunt 5 jucatori peste 1,85 in echipa de start. La Split am reusit sa-i tinem. Maine va trebui sa fim la fel de concentrati si sa reusim sa-i blocam.



Trebuie sa avem rabdare la posesie, sa avem o circulatie mai buna decat la Split. Avem nevoie de actiuni, sa schimbam ritmul. cu siguranta ne vom crea ocazii. Nu suntem obositi. Sunt jucatori care au jucat la Split si la Medias nu au inceput, unii nu au jucat deloc, nu se pune problema de oboseala.



Se poate intampla sa fie o solutie Morutan maine, sigur ca se poate.



A fost MM acum doua zile sa vada terenul, nu este bun ca anul trecut. dar mai rau ca la Split nu cred ca poate sa fie. Acolo a fost foarte rau.



Nu ma tem de atacuri dure, dar trebuie sa fim si noi agresivi, sa avem atitudine buna, cum am avut si la Split. Stiam ca sunt o echipa agresiva, mai ales pe teren propriu. Galeria lor are 6-7000 de oameni, au facut o atmosfera buna. Sper ca suporterii lui Hajduk sa nu se auda maine pe stadion, sa fim noi mai multi.