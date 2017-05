"Nu te culca cu el luna asta, ca vrem sa luam titlul" :) Sotia unui fotbalist a primit cea mai bizara rugaminte din partea fanilor. FOTO

Campionatul Turciei are parte de un final extrem de incins. Cu trei etape inaintea decernarii trofeului, Besiktas conduce clasamentul, avand doua puncte peste Istanbul Basaksehir, formatie la care evolueaza Emmanuel Adebayor si Emre Belezoglu.

Besiktas are 68 de puncte, in timp ce Istanbul BB a ajuns la 66 in urma meciului cu Genclerbirligi.

Pentru a deveni campioni pentru al doilea an consecutiv, cei de la Besiktas trebuie sa le invinga in ultimele meciuri pe Kasimpasa, Gaziantepspor si Ankaraspor. Iar pentru ca fotbalistii sa izbuteasca acest lucru, fanii au apelat chiar si la prietenele lor.

Mai in gluma, mai in serios, suporterii lui Besiktas au rugat-o pe Jelena Karleusa, una dintre cele mai sexy sotii dintre partenerele jucatorilor formatiei turce, sa nu mai intretina relatii sexuale pana la finalul sezonului.

Jelena Karleusa, 38 de ani, este sotia fundasului Dusko Tosic (32 de ani). Aceasta este cantareata si jurata intr-un show de televiziune din Serbia.

@karleusastar jelena please dont sex with Tosic in 3 weaks,after 3 weaks you can do it everydays.please Besiktas must be CHAMPION..!!!