BOND GIRL | Un jucator englez de nationala a vrut sa renunte la fotbal din cauza prietenei! Abuzurile la care a fost supusa femeia dupa fiecare meci

Sa ai o prietena frumoasa si sexy poate fi si un dezavantaj. O demontreaza povestea unui jucator englez de nationala.

Jonathan Bond, portarul lui Peterborough si al nationalei Angliei Under 21, s-a gandit serios sa renunte la cariera de fotbalist dupa ce prietena sa a fost tinta unor comentarii nepotrivite ale suporterilor.

Leia Parker, in varsta de 24 de ani, este femeia cu cei mari sani din Marea Britanie, iar de cand a devenit prietena lui Bond a inceput sa primeasca tot felul de comentarii jignitoare pe retelele de socializare.



"Aud si eu aceste comentarii atunci cand sunt pe teren si m-am gandit sa renunt la fotbal. Dar nu o s-o fac in cele din urma. Sunt mai puternic decat ei. Si oricum, Leia nu m-ar lasa sa renunt", a declarat Bond pentru The Sun.