SOC total pentru cea mai indragita prezentatoare TV din Italia! Hackerii i-au spart telefonul si au pus mana pe pozele ei. FOTO

Diletta Leotta e una din cele mai indragite prezentatoare TV din Italia.



Fosta Miss World, Diletta Leotta, le prezinta in fiecare zi italienilor cele mai noi stiri din sport. Ea apare des pe stadioanele din Serie A si ii intervieveaza pe Ancelotti, Ronaldo sau Allegri inainte si dupa meciuri.

Diletta Leotta a trecut recent printr-un moment dificil. Prezentatoarea in varsta de 27 de ani din Catania s-a trezit cu telefonul spart si cu imagini intime publicate pe retelele de socializare. Mai mult, femeia sustine ca au aparut pe internet si alte poze modificate cu trupul ei. "La inceput nu am plans, insa apoi cand am vazut ce a aparut am cedat. Am primit sute de telefoane, mesaje, mi s-a blocat telefonul. Erau parte din arhiva mea, credeam ca le-am sters, cineva mi-a spart telefonul. Nici nu consider ca sunt poze sexy, pur si simplu le-am facut, iar apoi le-am sters. Doar cateva sunt reale, restul au fost fabricate", a povestit ea.

Jucatori din Italia au sarit imediat in ajutorul ei. Mario Balotelli i-a transmis un mesaj de sustinere. "Toata lumea e libera sa faca ce vrea cu trupul ei", a scris atacantul lui Nice.

VEZI IMAGINI CU DILETTA LEOTTA IN GALERIA DE MAI JOS