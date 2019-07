Eugenie Bouchard, aparitie incendiara! A pus deoparte echipamentul de Catwoman si a imbracat o rochie mulata care a lasat totul la vedere | FOTO

Chiar daca rezultatele din ultima perioada nu au mai adus-o in lumina reflectoarelor, Eugenie Bouchard atrage atentia prin vestimentatia sa.

Dupa ce a facut senzatie la antrenamente cu un costum de Catwoman, Eugenie Bouchard a trecut la o rochie animal print, cu o taietura larga, prin care ii putea fi admirat piciorul perfect.

Tinuta a fost purtata de jucatoare la o petrecere premergatoare turneului de la Wimbledon.

Aceasta s-a fotografiat alaturi de sora ei, Charlotte Bouchard si verisoara Mimi.

✨london nights✨

special thank you to @Versace for dressing me ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/kcnmDMZjks