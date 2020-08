Cu ea ar fi luat si Liga Campionilor! Fotomodelul GALACTIC care se vede in locul lui Benzema la Real. "Daca au nevoie de un BOMBER adevarat, MA PROPUN"

Actrita si model, iberica Tamara Alcaniz a facut o declaratie stupefianta despre campioana Spaniei.

Echipa antrenata de Zinedine Zidane a castigat titlul pe plan intern, dar a esuat in Liga Campionilor, Real Madrid fiind eliminata in optimi de Manchester City. Dezamagirea a cuprins-o si pe frumoasa Tamara Alcaniz, una dintre vedetele din Spania care si-au declarat sustinerea fata de "galactici".

"In acest an Realului i-a lipsit un bomber adevarat pentru a castiga Liga Campionilor. Daca e nevoie, ma propun pentru stagiunea urmatoare", a spus Tamara, o declaratie citata de ziarul italian Corrierre dello Sport. Evident, trimiterea brunetei e catre principalul marcator al madrilenilor, francezul Karim Benzema. Atacantul de careu al Realului a punctat de 21 de ori in campionat, dar in Liga Campionilor n-a inscris decat de 5 ori.