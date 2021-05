Sezonul recordurilor pentru Lazio! Dupa Radu Stefan, un alt fotbalist a intrat in istoria clubului

Dupa ce Stefan Radu a batut recordul de meciuri jucate pentru Lazio, un coechipier a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului.

In meciul cu Parma, Ciro Immobile a devenit cel mai bun marcator din istoria lui Lazio. Singura reusita a meciului, venita in minutele de prelungire, l-a dus pe atacantul italian la cota 150 de goluri, trecand pe prima pozitie in clasamentul golgheterilor all-time ai clubului lazial. Immobile este urmat de legendarii Silvio Piola (149 goluri), Giuseppe Signori (127), Giorgio Chinaglia (122) si Bruno Girodano (108). In ierarhia marcatorilor laziali in Serie A, Immobile se afla pe pozitia secunda, cu 123 de reusite, dupa Silvio Piola (143), dar inaintea lui Giuseppe Signori (107), Tommaso Rocchi (82), Giorgio Chinaglia si Aldo Puccinelli (77).

Immobile a castigat de trei ori titlul de "Capocannoniere" in Serie A (2013-2014, 2017-2018, 2019-2020), a fost cel mai bun marcator din Europa League (2017-2018), a fost declarat cel mai bun sportiv italian al anului (2020), iar in sezonul trecut a castigat si trofeul Gheata de Aur (36 goluri). De-a lungul carierei, a evoluat pentru Juventus (2009-2010), Siena (2010), Grosetto (2011), Pescara (2011-2012), Genoa (2012-2013), Torino (2013-2014, 2016), Borussia Dortmund (2014-2015), FC Sevilla (2015-2016) si Lazio (2016-2021). Are 45 de selectii si 12 goluri pentru nationala de seniori a Italiei, fiind vicecampion european U21 (2013). Cu Lazio a castigat Cupa Italiei (2018-2019) si Supercupa Italiei (2017, 2019).

In acest sezon, Stefan Radu (34 ani) a devenit jucatorul cu cele mai multe meciuri jucate in tricoul lui Lazio. Romanul, care evolueaza la clubul din capitala Italiei din 2008, are acum 408 prezente in toate competitiile pentru "biancocelesti", fiind urmat de Giuseppe Favalli (401), Giuseppe Wilson (394), Paolo Negro (376) si Senad Lulici (367). Bosniacul este singurul jucator aflat in activitate, alaturi de Radu, dintre cei aflati in top 10 prezente pentru laziali. De asemenea, Radu conduce si clasamentul meciurlor jucate in Serie A (329).

Lazio se afla pe locul sase in Serie A, cu 67 de puncte, cu doua etape inainte finalul sezonului, dupa campioana Inter Milano (88p), Atalanta (75p), AC Milan (75p), Napoli (73p) si Juventus (72p), si va evolua in editia viitoare a Europa League.