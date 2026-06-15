Luni, Rapid a anunțat două transferuri: mijlocașul defensiv Vladan Bubanja (27 de ani), împrumutat de la FC Orenburg, și extrema stângă liberiană Mohammed Kamara (28 de ani), care a sosit gratis după despărțirea de CFR Cluj. De asemenea, giuleștenii au confirmat și despărțirile de atacantul Elvir Koljic și mijlocașul Diogo Mendes.

Rapid s-a reunit. Daniel Pancu: "E mai ușor aici decât la CFR"

Aflat la primul antrenament după revenirea la Rapid, Daniel Pancu a vorbit despre primul contact cu jucătorii și a subliniat că elevii săi trebuie să uite sezonul ratat.

"Încerc să relaxez puțin atmosfera. Nu e ușor pentru jucători. Vin după o nerealizarea a sezonului. Sper ca în cel mai scurt timp să îi fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat, sperăm să fie un campionat mai bun decât cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Am mare încredere.

Ei să uite tot ce s-a întâmplat, să ne cunoaștem cât mai repede. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, iar după vom intra și în detaliile tehnico-tactice. Am în continuare avantaj că și la CFR am avut 4 jucători de la echipele naționale. Aici e un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și adaptarea se va face pe repede-înainte și la Rapid.

E mai ușor aici decât la CFR. Aici beneficiem și de gazonul ăsta (n.r - de la baza de pregătire). Încă nu realizez că e un teren de antrenament. Plus că avem 4 săptămâni înainte de a începe campionatul. La CFR am venit în timpul campionatului. La CFR cred că a fost mult mai greu", a spus Daniel Pancu.