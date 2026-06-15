FOTO ȘI VIDEO Rapid s-a reunit, iar Pancu anunță un transfer spectaculos pus la cale: "Mi-l doresc foarte mult"

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SPORT.RO
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Rapid s-a reunit pentru noul sezon, iar giuleștenii au efectuat primul antrenament sub comanda lui Daniel Pancu.

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Luni, Rapid a anunțat două transferuri: mijlocașul defensiv Vladan Bubanja (27 de ani), împrumutat de la FC Orenburg, și extrema stângă liberiană Mohammed Kamara (28 de ani), care a sosit gratis după despărțirea de CFR Cluj. De asemenea, giuleștenii au confirmat și despărțirile de atacantul Elvir Koljic și mijlocașul Diogo Mendes.

Rapid s-a reunit. Daniel Pancu: "E mai ușor aici decât la CFR"

Aflat la primul antrenament după revenirea la Rapid, Daniel Pancu a vorbit despre primul contact cu jucătorii și a subliniat că elevii săi trebuie să uite sezonul ratat.

"Încerc să relaxez puțin atmosfera. Nu e ușor pentru jucători. Vin după o nerealizarea a sezonului. Sper ca în cel mai scurt timp să îi fac să uite ce s-a întâmplat până acum. Începe o nouă perioadă precompetițională pentru un nou campionat, sperăm să fie un campionat mai bun decât cel precedent și sunt convins că acest lucru este realizabil. Am mare încredere.

Ei să uite tot ce s-a întâmplat, să ne cunoaștem cât mai repede. Îi așteptăm și pe jucătorii care au fost la echipa națională, iar după vom intra și în detaliile tehnico-tactice. Am în continuare avantaj că și la CFR am avut 4 jucători de la echipele naționale. Aici e un număr și mai mare de jucători pe care îi cunosc și adaptarea se va face pe repede-înainte și la Rapid.

E mai ușor aici decât la CFR. Aici beneficiem și de gazonul ăsta (n.r - de la baza de pregătire). Încă nu realizez că e un teren de antrenament. Plus că avem 4 săptămâni înainte de a începe campionatul. La CFR am venit în timpul campionatului. La CFR cred că a fost mult mai greu", a spus Daniel Pancu.

Imagini de la reunirea Rapidului

Foto: PRO TV

  • Reunire rapid 2
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Pancu: "Mi-l doresc foarte mult pe Rareș Ilie la Rapid"

Pancu a anunțat că mai așteaptă transferuri la Rapid, iar unul pentru care insistă este cel al lui Rareș Ilie (23 de ani). Fostul jucător din Giulești nu va fi transferat definitiv de Empoli și se va întoarce la Nice, la care mai are un an de contract.

"Mai așteptăm jucători. Clubul negociază venirea altor jucători. Sperăm să fim inspirați, să fie jucători care să ne ajute. Nu doar valoric, ci și la atmosfera asta. Dacă am văzut o problemă din afară la Rapid, am văzut că e legată de atmosferă. Sper să mă înșel, cu toate că și oamenii de aici mi-au zis că au fost probleme.

Nu știu dacă Rareș Ilie e aproape de Rapid, dar mi-l doresc foarte mult. El era un jucător foarte bun și înainte, a jucat foarte bine în tricoul Rapidului. Are câteva sezoane în care alegerile lui au fost bune. Eu l-am sfătuit tot timpul să rămână afară, doar că fiind împrumutat la alte echipe, echipele nu se mai folosesc de el în partea a doua a sezonului. Eu l-am urmărit și ca selecționer pentru că trebuia să-l convoc. La Empoli a avut câteva meciuri foarte reușite în Serie B, care e un campionat peste al României, cu siguranță.

Dacă apar oferte, știți foarte bine politica clubului. Orice jucător poate pleca dacă ofertele sunt convenabile. Mă aștept și la acest lucru", a spus Pancu.

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