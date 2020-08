GRANDE Immobile! E noua 'Gheata de Aur' a Europei si a egalat recordul lui Higuain 

Napoli si Lazio s-au intalnit in ultima etapa din Serie A, iar echipa lui Gattuso este mai pregatita ca niciodata de duelul cu Barcelona din Champions League dupa victoria mare in fata lui Lazio.

Desi nu a reusit sa aduca victoria echipei sale, Ciro Immobile, noua 'Gheata de Aur' a Europei a inscris si in aceasta seara singurul gol al lui Lazio si a egalat recordul lui Gonzalo Higuain de goluri intr-un sezon din Serie A.

Ciro Immobile ties Gonzalo Higuain's all-time record of 36 goals in a Serie A season ????

He has 68 minutes to break the record ⏱️ pic.twitter.com/oQyezbDGDj