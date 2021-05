Fara Man si Mihaila, Parma a fost invinsa si de Lazio! Care este situatia jucatorilor romani

Din articol Romania, fara Man si Mihaila la JO

Parma a fost invinsa de Lazio cu un gol primit in ultimul minut.

Roberto D'Aversa nu i-a avut pe Man si Mihaila pentru acest meci, insa echipa deja retrogradata a stat bine in teren. Lazio a inscris golul victoriei abia in minutul 95, prin golgeterul Ciro Immobile, care a ajuns la 19 goluri in acest sezon de Serie A.

Accidentarea fostului jucator de la FCSB este grava, iar fotbalistul a mers recent in Germania pentru a face investigatii amanuntite. Man nu va mai prinde niciun meci pana la finalul acestei stagiuni.

In schimb, problemele lui Mihaila nu sunt la fel de mari. Acesta ar putea reveni pe teren, pregatindu-se in ultima perioada la baza clubului, chiar daca separat de colegii sai.

Dupa meciul cu Lazio, Parma, care a retrogradat deja in Serie B, le mai intalneste pe Sassuolo si Sampdoria pana la finalul acestui sezon.

Fostul antrenor al nationalei de tineret si fost secund al lui Anghel Iordanescu si Christoph Daum, Daniel Isaila nu crede ca cei doi romani de la Parma vor fi lasati sa evolueze la Jocurile Olimpice din vara, de la Tokio

"Din pacate sunt o gramada de comentarii negative si polemici. Daca nu ne vom duce cu cei mai buni jucatori ce pretentii o sa putem avea? Pe undeva pot sa inteleg si cluburile pentru ca sunt angrenate in competitii oficiale si e normal sa isi vada propriul interes. Sunt preliminarile din cupele europene, sunt echipe care participa acolo si e important pentru ei, pentru viitorul lor si bugetul lor.

Eu sunt convins ca echipele din strainatate nu vor lasa jucatori, cu siguranta nu vor lasa niciunul. Asa la prima vedere pare o grupa accesibila, dar nu cred ca va fi la fel de usoara. Depinde daca adversarii vor avea sau nu cei mai buni jucatori la dispozitie sau vor avea aceleasi probleme ca noi", a spus Daniel Isaila la Digi Sport.